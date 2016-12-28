Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие Печать
28.12.2016 19:01

Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий прекращение депутатских полномочий за отсутствие связи с избирателями.

Сегодня орловские депутаты внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект об изменении закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Согласно тексту законопроекта, депутатов хотят лишать полномочий за отсутствие связи с избирателями и прогулы на заседаниях.

Как считают авторы законопроекта, областных депутатов необходимо обязать поддерживать связь с избирателями через личные встречи и обращения не реже чем один раз в полгода. Кроме того, принудить принимать личное участие в заседаниях комитетов, комиссий и иных органов.

За систематические пропуски заседаний без уважительной причины и отсутствие общения с гражданами предлагается прекращать депутатские полномочия досрочно.

Первый вице-президент Российского центра Парламентаризма Николай Артамонов оценивает инициативу положительно. Он считает, что данные поправки помогут избежать безнаказанности в областных думах.

- Депутатская неприкосновенность – это конституционная основа, создающая условия для работы парламентария. Однако, в редких случаях, эта привилегия начинает использоваться народными избранниками как лазейка безнаказанности. Следовательно, проведение работы по повышению дисциплины внутри законодательных органов обоснована и необходима.

Кроме того, работа депутатов всегда связана с неким балансом интересов фракции и интересов профильных комитетов. В своей повседневной и рутинной работе интересы комитетов зачастую оказывают большее влияние, а отсюда возникает дисбаланс, поскольку люди голосовали за представителей фракций и их программы, но не за комитеты, - считает Артамонов.

Волгоградский политический эксперт Дмитрий Бессонов отмечает, что законопроект вполне может быть одобрен, однако в нашей области он работать не будет.

- Любые предложения, направленные на ужесточение правил поведения депутатского корпуса, будут приняты Госдумой. Это связано с тем, что в нынешнем созыве депутаты перестали быть представителями мнения народа. На первое место вышел вопрос дисциплины, который стал важнее соображений полезности. Спроецировать данную инициативу орловчан на Волгоградскую область не получится, так как у нас нет депутатского корпуса ни регионального, ни муниципального, - сообщил Бессонов.

Напомним, что в ноябре Госдума ввела штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний без уважительной причины. За каждый пропуск предусматривается удержание из зарплаты одной шестой части – это около 70 тысяч рублей. Кроме того, в конце октября были приняты поправки, которые отменили возможность для депутатов голосовать по доверенности.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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Комментарии   

 
0 #1 Guest 28.12.2016 19:59
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