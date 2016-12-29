Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать большую встречу с волгоградскими журналистами, которую провел глава региона Андрей Бочаров. По всей видимости, собрать команду единомышленников ему не удалось.

Почти весь «цвет» волгоградской журналистики собрался в думском зале заседаний 28 декабря, чтобы подвести итоги уходящего года. Встреча началась со вступительного слова Андрея Бочарова, в ходе которого губернатор определил основные достижения за два года своей работы, а также кратко поделился планами на 2017 год. Вступительное слово заняло полтора часа! Невольно напрашиваются прямые аналогии с недавней пресс-конференцией главы государства Владимира Путина, где вступления не было совсем. Лидер страны сразу перешел к вопросам... – Завершаем мы год, несмотря на все сложности и все проблемы, которые у нас существовали и существуют еще, с пониманием того, что основная задача, которая была поставлена у нас в 2016 году, в целом выполнена. Что 2017 год для нас будет являться непростым, но основа, которая была заложена в 2014–2016 году говорит нам о том, что те обязательства, которые мы на себя берем, будут выполнены в полном объеме, – отметил Андрей Бочаров. – Мы понимаем, что, возможно, будут какие-то определенные корректировки. Корректировки уже начались: в 2016 году при изменении уже принятого бюджета, когда нам выделили дополнительно 7,3 миллиарда рублей. Уверен, что будут определенные изменения по дополнительному финансированию определенных объектов, которые сейчас заложены в программах министерств и ведомств. Сейчас рано об этом говорить, к первому кварталу 2017 года у нас будет больше понимания об этом. Относительно планов Андрей Бочаров заявил, что он перед собой ставит амбициозные цели, чего и требует от остальных. Одной из таких целей является увеличение регионального валового продукта до одного триллиона к 2020 году (по данным на 2014 год, данный показатель равнялся 715 миллиардам рублей. – Прим. ред.)

На этом вступительное слово не закончилось. Глава региона рассказывал о главном достижении – дорогах областного центра, которых, по его словам, было построено и реконструировано в разы больше, чем запланировано. Для наглядности собравшимся руководителям средств массовой информации продемонстрировали карту города, на которой различными цветными линиями были отмечены уже реализованные объекты, а также те, которые предстоит отремонтировать в 2017 году. К слову, многие журналисты подобного подхода к организации пресс-конференции с первым лицом региона не оценили: выражалась это прежде всего в зевающих то тут, то там лицах. К окончанию вступительного слова оба листа формата А4, предоставленные для конспектирования, у целого ряда приглашенных были исчерчены различными рисунками и завитушками. Первым вопрос губернатору смог задать директор ГТРК «Волгоград-ТРВ» Асланбек Керашев. Руководитель государственного учреждения обратил внимание губернатора на самую важную, на его взгляд, проблему – уклонение бизнесменов от уплаты налогов. По его словам, проблема приобретает все более устрашающий характер, что, безусловно, уже отражается на поступлениях в региональную казну. Вместо конкретного ответа на вопрос, какие практические шаги администрация планирует совершить, губернатор тонко намекнул об уголовном преследовании всех «нарушителей». – Ваш вопрос требует достаточно откровенных ответов. С вами соглашусь, что время уговоров, оно проходит, но не хотелось бы приходить к приговорам. Мы серьёзно общаемся с бизнес-сообществом. Хочу вам сказать, что большинство предприятий, особенно крупных, они не хотят уходить в серую схему. Но есть, к сожалению, часть организаций и предприятий, которые все пытаются куда-то вильнуть, – отметил губернатор. – Здесь и наша недоработка. В том числе кадровые решения по комитету экономики и всему экономическому блоку были приняты из-за того, что они не только не смогли мобилизовать все ресурсы, а хотел бы сказать больше, у них и желания не было, – отметил Бочаров. – Когда мы принимали решение по экономическому блоку, то главный вопрос, который стоял – это отсутствие прозрачного диалога с бизнес-сообществом. И считаю, что в этом виновата власть. Один из примеров «диалога» власти и бизнеса был отображен в программе «Агент Бизнеса», выпущенной федеральным телеканалом «Россия24». В ней инвестор, решивший построить предприятие с нуля, поэтапно обошел все ведомства, отвечающие в регионе за работу с инвесторами и улучшение инвестклимата в целом. Результат печален. Бизнесмену предложили фактически единственную пригодную площадку – овраг за тюрьмой в Дзержинском районе Волгограда. Указывая на это, редактор ИА «СоцИнформБюро» Анатолий Сологубов поинтересовался у губернатора, куда все-таки стоит идти инвестору и кто в регионе сможет помочь бизнесмену. – Мы поменяли весь комитет экономики, весь экономический блок. Я, к сожалению, не могу сказать, что именно там показывали, но могу сказать одно, что меня не устраивала работа экономического блока, поэтому весь экономический блок переформатирован, – заметил Бочаров. – Хочу сказать, что неэффективно работал и комитет, и структура, и Корпорация (Корпорация развития Волгоградской области. – Прим. ред.), поэтому сегодня все находятся вне этого поля.

Отвечая на прямой вопрос, губернатор порекомендовал потенциальному инвестору прежде всего обращаться в обновленный комитет экономики, который с недавнего времени возглавил бывший брянский бизнесмен г-н Сиваков. Интересно, что почему-то никто из журналистов не спросил у г-на Бочарова, как продвигается расследование покушения на губернатора, которое произошло сразу после назначения г-на Сивакова... Остальная часть встречи с журналистами была также посвящена довольно острым вопросам. Пишущую братию прежде всего интересовали практические решения по борьбе с беспределом управляющих компаний, ситуация с ростом тарифов ЖКХ, – но здесь губернатор обошелся весьма мягкими формулировками, из которых стало понятно, что тарифы все-таки повысят (разумеется, после повторной проверки экономического обоснования), а вот с нерадивыми управляющими компаниями полномасштабной войны в ближайшее время не планируется. Не обошлось и без вопросов о волгоградской культуре. Андрей Бочаров отметил, что денег, по его мнению, на эту сферу выделяется достаточно, вопрос в том, как они расходуются. И здесь еще предстоит детальный анализ. – Для этих целей на сегодняшний день назначен у меня заместитель, Попков Владимир Иванович, человек очень консервативный и в тоже время прогрессивный, человек профессиональный, конструктивный и амбициозный... Его задача на сегодняшний день – дать объективную оценку того, что происходит у нас в системе культуры, – заявил Бочаров. – Какие зарплаты у сотрудников учреждений культуры, какие зарплаты в Волгограде и в области, какие зарплаты у руководителей и какие доходы у руководителей. Есть очень много факторов, как проводятся мероприятия. Почему у нас во многих учреждениях культуры на сегодняшний день нет ничего, а они арендуют, в том числе оборудование, за баснословные деньги? Вот провести вопрос полной инвентаризации хозяйственной деятельности – это вопрос, который я ему поставил. Помимо этого, губернатор отметил, что уже спустя несколько дней после вступления Попкова в должность последний внес представление на проведение полной проверки Контрольно-счетной палатой финансовой деятельности всех учреждений культуры. В завершение Андрей Бочаров поблагодарил коллективы всех средств массовой информации за объективную, порой и критическую, оценку деятельности власти. И еще раз подчеркнул, что все цели и задачи, намеченные за эти два года, будут однозначно выполнены. – Мы не боимся критики и готовы к конструктивным критическим высказываниям. Будем продолжать ставить амбициозные задачи. Останавливаться не будем ни по одному из направлений, – подчеркнул глава региона. В качестве оставшегося после пресс-конференции «осадка» можно, пожалуй, отметить следующее: желание наладить открытый диалог с представителями СМИ – это, конечно, хорошо. Плохо, что пресс-конференция превратилась в формальное мероприятие, заставившее дремать даже самых матерых газетных волков. Кстати, пресс-конференция Владимира Путина тоже длилась около четырех часов. За это время глава государства ответил на вопросы 47 российских и иностранных журналистов. Большинство из них не упустило возможности задать два, а то и больше вопросов российскому лидеру. Таким образом, главе государства за почти 4 часа удалось ответить на более чем 70 вопросов. В свою очередь, Андрей Бочаров за то же время ответил лишь на 15 вопросов... Следующая >