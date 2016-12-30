Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата
|30.12.2016 14:42
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Министр считает, что "выходки" американской стороны не должны остаться без ответа. Лавров сказал: "Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами "нон грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства США в городе Санкт-Петербурге".
Помимо этого, по словам Лаврова, было внесено предложение запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.
Глава МИД отметил, что "мы рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке".
Ранее США ввели новые санкции против России, выдвинув обвинение в том, что спецслужбы и частные лица "вмешиваются в выборы". Американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов. Барак Обама назвал их "работниками российской разведки".
В Кремле действия США сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва примет ответные адекватные меры.
Анна Павлова
ФОТО: globallookpress
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