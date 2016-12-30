МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата Печать
30.12.2016 14:42

МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата

МИД предлагает президенту России выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр считает, что "выходки" американской стороны не должны остаться без ответа. Лавров сказал: "Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами "нон грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства США в городе Санкт-Петербурге".

Помимо этого, по словам Лаврова, было внесено предложение запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Глава МИД отметил, что "мы рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке".

Ранее США ввели новые санкции против России, выдвинув обвинение в том, что спецслужбы и частные лица "вмешиваются в выборы". Американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов. Барак Обама назвал их "работниками российской разведки".

В Кремле действия США сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва примет ответные адекватные меры.

Анна Павлова

ФОТО: globallookpress

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