Глава поселка Городище Виталий Потапов покинул пост по собственному желанию.

В пригородном к областному центру поселке Городище вновь «запахло» переменами в административном штате. Известие о том, что назначенный летом прошлого года на пост главы поселковой администрации Виталий Потапов покинул свой пост, для многих стало неожиданностью. Но тем не менее, данный уход случился, о чем Виталий Потапов сообщил на свой странице в социальной сети Facebook. - Вот и прошел 2016! для меня он был не простым, но насыщенным и интересным. Богатым на события, знакомства с разными интересными людьми. Смог вновь оценить как глубину, так и низость человеческой природы. С 1.01.2017 г. я опять свободный человек в свободной стране! Во всяком случае, теперь могу спокойно фейсбучить во всяких там интернетах, и не заглядывать во всякие высокопоставленные зад...ы. (Дай им Бог здоровья и всего самого лучшего, кстати). Поздравляю всех с наступившим, желаю всем бобра, тепла и чтоб все было за...сь во всех смыслах этого слова! В любом случае мы всего лишь пешки на сцене его величества Случая! – написал Виталий Потапов. Судя по комментариям, оставленных пользователями к посту Виталия Потапова, многие сожалеют о его уходе. Одним словом, в многострадальном поселке, как и во всем регионе, дожидаться перемен к лучшему, наверное, придется еще очень долго. Фото – Facebook Виталия Потапова Евгений Иванов Следующая >