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|Глава ПГТ Городище покинул свой пост
|03.01.2017 02:34
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- Вот и прошел 2016! для меня он был не простым, но насыщенным и интересным. Богатым на события, знакомства с разными интересными людьми. Смог вновь оценить как глубину, так и низость человеческой природы. С 1.01.2017 г. я опять свободный человек в свободной стране! Во всяком случае, теперь могу спокойно фейсбучить во всяких там интернетах, и не заглядывать во всякие высокопоставленные зад...ы. (Дай им Бог здоровья и всего самого лучшего, кстати). Поздравляю всех с наступившим, желаю всем бобра, тепла и чтоб все было за...сь во всех смыслах этого слова! В любом случае мы всего лишь пешки на сцене его величества Случая! – написал Виталий Потапов.
Судя по комментариям, оставленных пользователями к посту Виталия Потапова, многие сожалеют о его уходе. Одним словом, в многострадальном поселке, как и во всем регионе, дожидаться перемен к лучшему, наверное, придется еще очень долго.
Фото – Facebook Виталия Потапова
Евгений Иванов
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