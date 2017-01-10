Главу Центрального района Волгограда отправили в отставку



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сити-менеджер города Виталий Лихачёв подписал распоряжении об освобождении от должности главы Центрального района Ивана Свидрова.

Освободившееся руководительское кресло, которое было занято Свидровым всего пять месяцев, временно займёт Владимир Матасов. Ранее Матасов трудился в должности первого зама Свидрова по вопросам ЖКХ.

В пресс-службе администрации Волгограда отказались комментировать причины отстранения.

Следует отметить, что отправка в отставку главы района города — не первая. Чуть более месяца назад, в декабре 2016, глава Ворошиловского района Максим Логунов покинул свой пост, написав заявление об отстранении от должности по собственному желанию. А в конце октября глава Кировского района Александр Невструев ушёл в отставку из-за любви к вождению в пьяном виде.



Аля Кукеева



Фото: личный архив Ивана Свидрова