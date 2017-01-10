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|Главу Центрального района Волгограда отправили в отставку
|10.01.2017 13:55
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Освободившееся руководительское кресло, которое было занято Свидровым всего пять месяцев, временно займёт Владимир Матасов. Ранее Матасов трудился в должности первого зама Свидрова по вопросам ЖКХ.
В пресс-службе администрации Волгограда отказались комментировать причины отстранения.
Следует отметить, что отправка в отставку главы района города — не первая. Чуть более месяца назад, в декабре 2016, глава Ворошиловского района Максим Логунов покинул свой пост, написав заявление об отстранении от должности по собственному желанию. А в конце октября глава Кировского района Александр Невструев ушёл в отставку из-за любви к вождению в пьяном виде.
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