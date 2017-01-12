Стали известны лучшие даты для свадеб в 2017 году
Астрологи совместно с нумерологами отмечают, что брак, заключенный в год Огненного Петуха, будет отл....
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
Амбициозные планы и недовольство собственными подчиненными – именно так можно в двух словах описать ....
|Депутаты Госдумы захотели поменять дизайн своего сайта
|12.01.2017 18:41
|
Сегодня председатель государственной думы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по реформированию официального сайта Госдумы. Возглавлять группу будет председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям Леонид Левин.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госдумы, действующая версия сайта работает эффективно и отвечает основным требованиям, однако необходимо изменить дизайн и функционал для удобного ознакомления граждан с работой Госдумы.
Куратор рабочей группы по ребрендингу Леонид Левин считает, что необходимость в новом оформлении появилась, поскольку нынешний вид уже устарел.
- Сайт Государственной Думы, действующий в настоящее время, создавался достаточно давно. На протяжении последних лет существенных изменений в его работе не происходило. При существующих темпах развития коммуникационно-технологических возможностей Сети, это привело к тому, что в сегодняшнем виде сайт является в большей степени не средством коммуникации и получения оперативной информации о деятельности Государственной Думы и депутатов, а скорее официальной площадкой публикации документов и освещения протокольных мероприятий, - сообщил Левин.
Депутаты надеются, что обновленный сайт станет лидером среди других сайтов государственной власти и будет востребован «парламентариями и всеми гражданами нашей страны как источник оперативной, интересной и максимально полной информации о работе Федерального Собрания».
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
18:41
Депутаты Госдумы захотели поменять дизайн своего сайта
-
18:33
Российская водка станет ещё дороже
-
17:41
В Волгограде откроется выставка в честь Ансамбля им. Александрова
-
17:12
В Волгограде уголовник-рецидивист вновь напал на женщину
-
16:32
В России появится сервис для быстрых похорон Umer
-
16:29
Алхимик из Владимира подорвался при попытке создать золото
-
15:57
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
15:28
Московских полицейских-рэкетиров осудили условно
-
15:09
Найден похищенный из подмосковной больницы в 2014 году ребенок
-
15:08
В Волгограде следить за сайтами и соцсетями будут кибердружинники
-
14:47
Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф
-
14:45
Импортозамещение в IT-сфере: итоги и основные направления
-
13:57
В Волгограде 13 и 14 января ограничат движение транспорта
-
13:20
В Волгограде тренер спортклуба задержан во время закладки в тайник наркотиков
Самое читаемое
-
17:12
В Волгограде уголовник-рецидивист вновь напал на женщину
-
16:29
Алхимик из Владимира подорвался при попытке создать золото
-
15:57
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
15:28
Московских полицейских-рэкетиров осудили условно
-
15:09
Найден похищенный из подмосковной больницы в 2014 году ребенок
-
14:47
Не пропустившему скорую на Камчатке водителю грозит 500-рублевый штраф
-
13:20
В Волгограде тренер спортклуба задержан во время закладки в тайник наркотиков
Последние комментарии
-
Россияне просят сократить новогодние праздники до 2-х дней
-
Не согласна с комментариями. Не можете - не пейте, тогда и на здоровье не за что будет косить. За ... >>
-
-
"Скорая помощь" опоздала к умирающему пациенту из-за перекрывшего дорогу водителя. ВИДЕО
-
А с недопустимое содержимое эту бабищу называют "автоледи", когда это самое что ни на есть рядовое ... >>
-
-
В Волгограде в новогодние праздники выявили новые неблагополучные семьи
-
Я НЕ ЗНАЮ КАК ХОДЯТ ПРОВЕРЯЮТ И ВЫЕВЛЯЮТ НЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ. Я ВОТ ВИДЕЛА ОДНУ СЕМЬЮ ГДЕ БЕДНЫЕ ДЕТИ ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Поиски в частном секторе пропавшей 54-летней волгоградки не дали результатов
-
А ни у кого не возникла мысль, что Татьяну могли с кем-то познакомить. Новый год-лучший повод для ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины