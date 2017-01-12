Депутаты Госдумы захотели поменять дизайн своего сайта

Сегодня председатель государственной думы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по реформированию официального сайта Госдумы. Возглавлять группу будет председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям Леонид Левин.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госдумы, действующая версия сайта работает эффективно и отвечает основным требованиям, однако необходимо изменить дизайн и функционал для удобного ознакомления граждан с работой Госдумы.

Куратор рабочей группы по ребрендингу Леонид Левин считает, что необходимость в новом оформлении появилась, поскольку нынешний вид уже устарел.

- Сайт Государственной Думы, действующий в настоящее время, создавался достаточно давно. На протяжении последних лет существенных изменений в его работе не происходило. При существующих темпах развития коммуникационно-технологических возможностей Сети, это привело к тому, что в сегодняшнем виде сайт является в большей степени не средством коммуникации и получения оперативной информации о деятельности Государственной Думы и депутатов, а скорее официальной площадкой публикации документов и освещения протокольных мероприятий, - сообщил Левин.

Депутаты надеются, что обновленный сайт станет лидером среди других сайтов государственной власти и будет востребован «парламентариями и всеми гражданами нашей страны как источник оперативной, интересной и максимально полной информации о работе Федерального Собрания».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress