Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
|20.01.2017 09:15
|
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, представитель Кремля сказал, что Путина поддерживает 90 процентов населения.
"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, а также опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 процентов населения", - заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ, говоря о возможном выдвижении кандидатуры оппозиционера Алексея Навального на грядущих президентских выборах, отметил, что гарантировать выдвижение того или иного кандидата может лишь Центризбирком.
Напомним, что первый тур президентских выборов должен пройти 11 марта 2018 года.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:15
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
08:18
Российские «пляжники» не сыграют на ЧМ – 2017
-
06:05
«Спартак» прибыл Абу-Даби
-
04:26
Евгений Бушманов возглавит российскую «молодежку»
-
19.01.2017 19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
19.01.2017 18:12
В Волгограде разрабатывается проект мемориального комплекса «Лысая гора»
-
19.01.2017 17:01
«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО
-
19.01.2017 15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
19.01.2017 15:34
Стало известно, какие пароли стали в 2016 году самыми популярными
-
19.01.2017 14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
-
19.01.2017 14:26
Аналитики выяснили, чем больше всего недовольны россияне
-
19.01.2017 14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
19.01.2017 13:08
За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек
-
19.01.2017 12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
Самое читаемое
-
19.01.2017 19:01
Под Волгоградом задержали участника банды нефтеворов
-
19.01.2017 15:37
Под Волгоградом хуторянину грозит 2 года тюрьмы за браконьерство
-
19.01.2017 14:59
Из горящей школы в Москве эвакуировали порядка 750 человек
-
19.01.2017 14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
19.01.2017 12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
19.01.2017 12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
19.01.2017 11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов
Последние комментарии
-
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
Бедный малыш. Я представляю как он испугался. А родители безмозглые! Ну как так можно? >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
Ну вот и посадят фельдшера, а главных виновных отпустят. Как всегда. И кстати на записи разговора ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
В предвоенной Германии жило более 6 миллионов евреев.Они контролировали (как им казалось) всё ... >>
-