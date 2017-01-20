Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, представитель Кремля сказал, что Путина поддерживает 90 процентов населения.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, а также опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 процентов населения", - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ, говоря о возможном выдвижении кандидатуры оппозиционера Алексея Навального на грядущих президентских выборах, отметил, что гарантировать выдвижение того или иного кандидата может лишь Центризбирком.

Напомним, что первый тур президентских выборов должен пройти 11 марта 2018 года.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress