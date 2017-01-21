С сайта Белого дома исчез посвященный защите прав геев‍ раздел

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой газету Washington Post, с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа удалили раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также был удален и доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации.

Представители ЛГБТ-сообщества предчувствовали такой поворот событий и неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента Америки. Трамп, в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что он против однополых браков.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress