С сайта Белого дома исчез посвященный защите прав геев‍ раздел Печать
21.01.2017 10:03

С сайта Белого дома исчез посвященный защите прав геев‍ раздел

Ранее, в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой газету Washington Post, с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа удалили раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также был удален и доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации.

Представители ЛГБТ-сообщества предчувствовали такой поворот событий и неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента Америки. Трамп, в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что он против однополых браков.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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