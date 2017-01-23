Американские спецслужбы проверили связи советника Трампа с Россией Печать
23.01.2017 09:24

Американские спецслужбы проверили связи советника Трампа с Россией

Контрразведка США инициировала расследование в отношении Майкла Флинна, советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности. Спецслужбы хотели проверить контакты чиновника с Россией.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Wall Street Journal, Флинн является первым представителем администрации нового президента США, в отношении которого спецслужбы провели расследование без ведома Белого дома.

ФБР совместно с ЦРУ и АНБ хотели установить "характер контактов Флинна с представителями России". Кроме того, хотели установить, соответствовали ли эти контакты существующим законным процедурам.

Отметим, что американские спецслужбы заинтересовались Флинном после того, как тот пообщался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года.

В публикации Wall Street Journal говорится, что о "разоблачающих уликах" пока ничего неизвестно, впрочем, как и о продолжении самого расследования.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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