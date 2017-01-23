Санкции к России будут вечны, заявила глава МВФ

Директор-распорядитель международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о том, что введённые санкции против России будут вечными, в том числе из-за политики Сбербанка.

Бывший министр экономики и финансов Франции рассмеялась на вопрос корреспондента Исраэля Шамира израильского телеканала Arutz 10 Тамар Иш Шалом о сроках снятия санкций с России. «Пока Сбербанк России, подчёркиваю — России, ссылается на западные санкции при вопросе о работе в Крыму — они будут вечны. Отмечу — Сбербанк России является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением России и если он участвует в западных санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно - санкции необходимы. Ведь участие в санкциях означает их безусловное выполнение и никаких претензий у нас на этот счёт к Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается — санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но как патриот своей страны Франции, для меня являлось бы дикостью, если бы системообразующий французский банк отказывался работать на французской территории или её части, из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело России, - отметила финансист. - Вопрос о смехе — я вспомнила костюм, имитирующий инвалидность, на мой взгляд — он был излишним». Напомним, что в 2014 году Сбербанк покинул Крым и прекратил обслуживание клиентов. Позднее Герман Греф объяснил действия компании: «Пока такие планы непозволительны точки зрения санкций. Мы пока не будем работать в этом регионе», - сообщил глава Сбербанка на собрании акционеров, добавив, что банк вернётся на полуостров после смягчения санкций. Между тем, с начала вхождения в состав России в 2014 году и до сих пор Крым является единственным субъектом страны, где отсутствуют многие федеральные компании, в частности финансовые организации, операторы связи, а также топливно-энергетический комплекс.



Лилия Финько Фото: globallookpress Следующая >