Администрация Обамы в последние часы работы перевела Палестине $221 млн

Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы работы перевела $221 млн Палестинской автономии. Именно против этого долгое время выступали члены Республиканской партии Конгресса США. Об этом стало известно в понедельник вечером от агентства Associated Press (AP) со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщает "СоцИнформБюро", Конгресс о своем намерении администрация официально уведомила в письменном виде утром 20 января всего за несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США. А за день до этого законодателям о принятом администрацией решении сообщил бывший госсекретарь США Джон Керри.

В дополнение к средствам, которые были переведены Палестине, администрация Обамы выделила $6 млн на расходы в сфере внешней политики. В том числе были выделены $4 млн на программы в области изменения климата, $1,25 млн на нужды организаций под эгидой ООН и $1,05 млн на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии.

Агенство отмечает, что такое решение бывшей президентской администрации может вызвать весьма негативную реакцию некоторых членов Конгресса, а также самого Трампа и его окружения. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал наладить отношения США с Израилем. По его мнению, они были испорчены администрацией Обамы. Трамп уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале. Также им был поддержан перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, хотя, это решение еще не было принято окончательно.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress