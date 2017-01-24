Губернаторов обяжут считать деньги чиновников



Председатель комитета Василий Пискарёв посчитал инициативу эффективным способом борьбы с коррупцией.

"На мой взгляд, это совершенно разумное и правильное предложение, поскольку даёт возможность более оперативно реагировать на имеющиеся нарушения в части коррупции", — сказал на заседании глава комитета ГД Василий Пискарев.

Инициатором проекта выступил Владимир Путин. По его мнению, проект позволит усовершенствовать антикоррупционное законодательство РФ.

"Законопроектом предлагается возложить обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы, на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)", — сообщается в пояснительной записке к документу.

Если закон будет принят, главы регионов начнут контролировать доходы и имущество городских чиновников, а в случае несоблюдения закона с их стороны, будут отправлять нарушителей в отставку или заявлять на них в суд.

Помимо этого, законопроект предполагает разрешить лицам, находящихся на муниципальных и государственных должностях РФ, управлять некоммерческими организациями.

Так, государственным и муниципальным служащим разрешат быть членами всех общественных организаций, а также жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости.



Лилия Финько

Фото: globallookpress