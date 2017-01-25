Конкурентом Меркель станет экс-глава Европарламента



Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, предложил на парламентских выборах выдвинуть кандидатом в канцлеры экс-главу Европарламента Мартина Шульца. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на немецкий таблоид Deutsche Welle.

Сам Зигмар Габриэль отказался принимать участие в выборах, и по его словам Мартин Шульц также станет главой Социал-демократической партии Германии.

Главным и основным соперником Мартина Шульца на грядущих парламентских выборах станет действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая намерена баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

60-летний немецкий политик Мартин Шульц депутат Европарламента с 1994 года, а с 2012 являлся главой.

Выборы в парламент Германии запланированы на 24-е сентября 2017 года.

Фото – официальный сайт Мартина Шульца

Евгений Иванов