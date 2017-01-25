Конкурентом Меркель станет экс-глава Европарламента Печать
25.01.2017 01:52

Конкурентом Меркель станет экс-глава Европарламента

 Соперником Ангелы Меркель на парламентских выборах в ФРГ станет бывший глава Европарламента.


Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, предложил на парламентских выборах выдвинуть кандидатом в канцлеры экс-главу Европарламента Мартина Шульца. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на немецкий таблоид Deutsche Welle.

Сам Зигмар Габриэль отказался принимать участие в выборах, и по его словам Мартин Шульц также станет главой Социал-демократической партии Германии.

Главным и основным соперником Мартина Шульца на грядущих парламентских выборах станет действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая намерена баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

60-летний немецкий политик Мартин Шульц депутат Европарламента с 1994 года, а с 2012 являлся главой.

Выборы в парламент Германии запланированы на 24-е сентября 2017 года.

Фото – официальный сайт Мартина Шульца

Евгений Иванов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru