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|Конкурентом Меркель станет экс-глава Европарламента
|25.01.2017 01:52
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Сам Зигмар Габриэль отказался принимать участие в выборах, и по его словам Мартин Шульц также станет главой Социал-демократической партии Германии.
Главным и основным соперником Мартина Шульца на грядущих парламентских выборах станет действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая намерена баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.
60-летний немецкий политик Мартин Шульц депутат Европарламента с 1994 года, а с 2012 являлся главой.
Выборы в парламент Германии запланированы на 24-е сентября 2017 года.
Фото – официальный сайт Мартина Шульца
Евгений Иванов
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