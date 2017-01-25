Депутаты хотят молодых членов партии



Кстати, авторы законопроекта являются на сегодняшний день самыми молодыми членами Госдумы: Власому 21 год, а Чернышову — 25. Оба народных избранника состоят в ЛДПР.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект позволит привлечь в политическую жизнь большее количество молодых россиян и сформирует у молодежи активные политически взгляды.

Это, в свою очередь, сделает молодых россиян патриотами и уменьшит на них пагубное влияние уличной субкультуры. Молодые члены смогут передать свой политический настрой родным и близким.

«Участие молодых людей в политическом процессе может подтолкнуть к такому же участию и их родителей, а также ближайших родственников и друзей, поскольку молодежь является очень социально активной категорией населения», — сообщают авторы законопроекта.

Отметим, что на сегодняшний день стать членом политической партии в России можно с 18 лет.





Аля Кукеева

Фото: globallookpress