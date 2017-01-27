После прихода Трампа все руководство Госдепа США ушло в отставку Печать
27.01.2017 10:10

После прихода Трампа все руководство Госдепа США ушло в отставку

Руководство всех отделов Госдепартамента США ушло в отставку. В ведомстве сейчас даже некому следить за уборкой кабинетов.

Как стало известно "СоцИнформБюро", руководители многих подразделений Госдепартамента США, которые отвечали за его повседневную работу, подали в отставку. При этом свои посты в ведомстве покинули не только сотрудники региональных бюро и помощники госсекретаря, но даже те, кто отвечал за хозвопросы.

Дело дошло до того, что в настоящее время за уборку опустевших кабинетов и коридоров отвечает первый заместитель госсекретаря США Томас Шэннон.

В команде Дональда Трампа уверяют, что массовые увольнения в Госдепе произошли с подачи Белого дома и что это "обычная практика". Покинуть свои посты было предложено всем тем, кто был назначен при демократах. Влиятельные американские СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что чиновники ушли по собственному желанию. Многие посчитали дальнейшую работу в ведомстве бессмысленной, так как не согласны с внешним курсом новой администрации.

Эксперты считают, что найти достойную замену уволившимся сотрудникам будет крайне тяжело.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru