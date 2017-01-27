После прихода Трампа все руководство Госдепа США ушло в отставку

Как стало известно "СоцИнформБюро", руководители многих подразделений Госдепартамента США, которые отвечали за его повседневную работу, подали в отставку. При этом свои посты в ведомстве покинули не только сотрудники региональных бюро и помощники госсекретаря, но даже те, кто отвечал за хозвопросы.

Дело дошло до того, что в настоящее время за уборку опустевших кабинетов и коридоров отвечает первый заместитель госсекретаря США Томас Шэннон.

В команде Дональда Трампа уверяют, что массовые увольнения в Госдепе произошли с подачи Белого дома и что это "обычная практика". Покинуть свои посты было предложено всем тем, кто был назначен при демократах. Влиятельные американские СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что чиновники ушли по собственному желанию. Многие посчитали дальнейшую работу в ведомстве бессмысленной, так как не согласны с внешним курсом новой администрации.

Эксперты считают, что найти достойную замену уволившимся сотрудникам будет крайне тяжело.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress