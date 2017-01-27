Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций против России Печать
27.01.2017 13:32

Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций против России

Администрацией президента США Дональда Трампа подготовлены документы по отмене санкций в отношении России.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабриса Потье.

В своём Twitter Потье написал, что "источники сообщили, что в администрации Трампа подготовили приказ о снятии санкций против России.

Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций против России

По словам Потье 28 января состоятся переговоры по телефону Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Если данная информация подтвердится, считает Потье, то это станет "самым большим разочарование за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России".

Он подчеркнул, что важно, чтобы последовала реакция от Конгресса, а также со стороны Европы.

Напомним, что ранее Трамп заявлял о возможности достичь с Россией соглашения по ядерному оружию в обмен на снятие антироссийских санкций.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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