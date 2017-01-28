Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

В Белом доме новоиспечённый президент США Дональд Трамп сегодня проводил переговоры с главами нескольких стран.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, на сегодня у Дональда Трампа был запланирован разговор с премьер-министрами Японии и Австралии, канцлером Германии и президентами России и Франции.

Около 20.00 по московскому времени после беседы с Ангелой Меркель Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Во время разговора двух президентов в Овальном кабинете Белого дома присутствовал вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. В общей сложности лидеры двух стран говорили около 45 минут.

Напомним, что это не первый телефонный разговор Трампа и Путина. В ноябре 2016 лидеры двух стран уже общались по телефону.

Тогда Владимир Путин поздравил собеседника с победой на президентских выборах и выразил готовность выстраивать партнёрский диалог с новой администрацией США.

В ходе телефонной беседы президенты отметили, что в 2017 году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США. Также в разговоре шла речь о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один – международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть Twitter