Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Печать
28.01.2017 21:56

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Сегодня состоялись телефонные переговоры глав России и США. Разговор длился около 45 минут.

В Белом доме новоиспечённый президент США Дональд Трамп сегодня проводил переговоры с главами нескольких стран.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, на сегодня у Дональда Трампа был запланирован разговор с премьер-министрами Японии и Австралии, канцлером Германии и президентами России и Франции.

Около 20.00 по московскому времени после беседы с Ангелой Меркель Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Во время разговора двух президентов в Овальном кабинете Белого дома присутствовал вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. В общей сложности лидеры двух стран говорили около 45 минут.

Напомним, что это не первый телефонный разговор Трампа и Путина. В ноябре 2016 лидеры двух стран уже общались по телефону.

Тогда Владимир Путин поздравил собеседника с победой на президентских выборах и выразил готовность выстраивать партнёрский диалог с новой администрацией США.

В ходе телефонной беседы президенты отметили, что в 2017 году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США. Также в разговоре шла речь о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один – международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть Twitter

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru