Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца Печать
31.01.2017 12:21

Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца

Бывший депутат госдумы от Волгоградской области и глава регионального отделения «Справедливая Россия» Олег Михеев, по сообщению местных СМИ, был объявлен в федеральный розыск после того, как не явился в назначенное время в суд.


Как пишет ряд волгоградских изданий, Олег Михеев, находящийся под подпиской о невыезде, не явился на судебное заседание, связанное с уголовным делом, расследуемым против него. Экс-депутата обвиняют в покушении на мошенничества в особо крупном размере.

В СУ СК по региону отказались комментировать известие о розыске Михеева.

Корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» удалось связаться с сыном Олега Михеева, депутатом волгоградской областной думы Алексеем Михеевым.

- Никаких официальных документов нет. Я думаю, что это просто кто-то пустил слух. Он ни от кого не скрывается. Он находится либо в Москве, либо в Волгограде, я просто с ним сегодня ещё не созванивался. Меня журналисты спрашивают, нет ли его на островах на Канарских, я отвечаю, что нет, - прокомментировал ситуацию Михеев-младший. - Если у каких-то органов есть к нему вопросы, то пусть они с ним свяжутся и пообщаются, повторю, что он ни от кого не скрывается. Скорее всего, это просто информационный повод. Я ещё ни одну статью не читал, я даже не знаю, кто что пишет. Возможно, кто-то слил информацию, не знаю, достоверную, или нет, поэтому я комментировать это не могу, хотя меня все спрашивают об этом.

Напомним, Олега Михеева обвиняют в неудачной махинации с деньгами. По версии следователей, в 2007 году Михеев, занимая должность председателя совета директоров «Волгопромбанк», решил присвоить денежные средства компании.

Для этого Михеев оформил с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные договоры, согласно которым он должен был погасить кредиты указанный организаций перед банком в размере свыше 1,4 млрд рублей.

В 2011 году депутат обратился в суд с требованием взыскать с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», 2,1 млрд рублей.

Однако суд отказал депутату в удовлетворении иска, признав задолженность мнимой.

Также известно, что Михеев был фигурантом уголовного дела о незаконном завладении имуществом «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму свыше 500 млн рублей. В процессе расследование дела арбитражный суд признал Михеева банкротом.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru