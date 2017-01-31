Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца

Бывший депутат госдумы от Волгоградской области и глава регионального отделения «Справедливая Россия» Олег Михеев, по сообщению местных СМИ, был объявлен в федеральный розыск после того, как не явился в назначенное время в суд.

Как пишет ряд волгоградских изданий, Олег Михеев, находящийся под подпиской о невыезде, не явился на судебное заседание, связанное с уголовным делом, расследуемым против него. Экс-депутата обвиняют в покушении на мошенничества в особо крупном размере. В СУ СК по региону отказались комментировать известие о розыске Михеева. Корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» удалось связаться с сыном Олега Михеева, депутатом волгоградской областной думы Алексеем Михеевым. - Никаких официальных документов нет. Я думаю, что это просто кто-то пустил слух. Он ни от кого не скрывается. Он находится либо в Москве, либо в Волгограде, я просто с ним сегодня ещё не созванивался. Меня журналисты спрашивают, нет ли его на островах на Канарских, я отвечаю, что нет, - прокомментировал ситуацию Михеев-младший. - Если у каких-то органов есть к нему вопросы, то пусть они с ним свяжутся и пообщаются, повторю, что он ни от кого не скрывается. Скорее всего, это просто информационный повод. Я ещё ни одну статью не читал, я даже не знаю, кто что пишет. Возможно, кто-то слил информацию, не знаю, достоверную, или нет, поэтому я комментировать это не могу, хотя меня все спрашивают об этом. Напомним, Олега Михеева обвиняют в неудачной махинации с деньгами. По версии следователей, в 2007 году Михеев, занимая должность председателя совета директоров «Волгопромбанк», решил присвоить денежные средства компании. Для этого Михеев оформил с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные договоры, согласно которым он должен был погасить кредиты указанный организаций перед банком в размере свыше 1,4 млрд рублей. В 2011 году депутат обратился в суд с требованием взыскать с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», 2,1 млрд рублей. Однако суд отказал депутату в удовлетворении иска, признав задолженность мнимой. Также известно, что Михеев был фигурантом уголовного дела о незаконном завладении имуществом «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму свыше 500 млн рублей. В процессе расследование дела арбитражный суд признал Михеева банкротом.

Лилия Финько Фото: архив СК РФ Следующая >