Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга

Портал "Все Выборы" разработал рейтинг депутатов Государственной думы. Оказалось, что практически весь депутатский корпус от Волгоградской области показал низкую политическую активность и занял последние места данного рейтинга. Как сообщает "СоцИнформБюро", за основу рейтинга были взяты 3 основополагающих критерия деятельности депутатов: законотворческая деятельность, количество публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента и частота упоминания в СМИ. В сумме эти три критерия дали оценку работе депутата как политика и государственного деятеля. На 83 месте из 90 возможных оказались сразу несколько депутатов "ЕР" от Волгоградской области: Владимир Плотников, Ирина Гусева и Анна Кувычко, а также депутат от партии КПРФ Николай Арефьев. 85 место занимает депутат от партии "Единая Россия" Нина Черняева. Татьяна Цыбизова находится на 80 месте рейтинга. Евгений Москвичев занимает 65 место. В первую пятерку рейтинга вошли депутаты "Единой России" Вячеслав Володин и Наталья Поклонская, а также депутаты "Справедливой России" Сергей Миронов, Олег Николаев и Михаил Емельянов. Напомним, сразу после того, как стали известны имена четырех волгоградских кандидатов от "Единой России" в Госдуму, действующие парламентарии дали комментарии одному из волгоградских изданий. Так, Ирина Гусева заявила: "Мы не случайно идем командой в Государственную Думу; наша основная цель – продолжить начинания губернатора Бочарова, задавшего хороший темп для движения вперед". Владимир Плотников поделился, что "будем лично работать с людьми, нашими потенциальными избирателями, чтобы в полной мере представлять их интересы в будущем в Государственной Думе", а Татьяна Цыбизова и вовсе замахнулась на невозможное: "Нам удастся добиться поставленной цели – сделать Волгоградскую область процветающим и успешным регионом". Поскромнее выглядели слова Анны Кувычко, которая призналась: "Не стану обещать ничего из того, что выполнить невозможно и, безусловно, буду выполнять все, что было обещано". Политический эксперт Дмитрий Бессонов заявил, что депутаты Госдумы от Волгоградского региона к этому шли большую часть своей биографии. - "По Сеньке и шапка". Одно в этой истории радует: после 18 сентября несколько наших земляков значительно улучшили своё благосостояние, придя в финальную точку пресловутого движения вперед. Хорошая зарплата, теплый кабинет, жильё в Москве и служебный автомобиль. Чего же лучшего можно желать? На ближайшие пять лет их жизнь вполне удалась. Они к этому шли большую часть биографии. И пришли. И это замечательно. Губернатор их назначил не политикой заниматься, вот они и не занимаются. И это, знаете, даже хорошо. А то, не дай Бог, поломают что-нибудь, или скажут... Пусть уж лучше в уголку полежат. Для всех лучше, - прокомментировал Дмитрий Бессонов. Надира Коннова ФОТО: Официальный сайт регионального отделения "Единой России" Следующая >