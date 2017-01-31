Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
В последнее время в России постоянно происходят случаи изъятия детей из семей с туманным объяснением....
Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца
Бывший депутат госдумы от Волгоградской области и глава регионального отделения «Справедливая Россия....
|Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга
|31.01.2017 13:29
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", за основу рейтинга были взяты 3 основополагающих критерия деятельности депутатов: законотворческая деятельность, количество публичных выступлений народного избранника в стенах нижней палаты парламента и частота упоминания в СМИ. В сумме эти три критерия дали оценку работе депутата как политика и государственного деятеля.
На 83 месте из 90 возможных оказались сразу несколько депутатов "ЕР" от Волгоградской области: Владимир Плотников, Ирина Гусева и Анна Кувычко, а также депутат от партии КПРФ Николай Арефьев. 85 место занимает депутат от партии "Единая Россия" Нина Черняева. Татьяна Цыбизова находится на 80 месте рейтинга. Евгений Москвичев занимает 65 место.
В первую пятерку рейтинга вошли депутаты "Единой России" Вячеслав Володин и Наталья Поклонская, а также депутаты "Справедливой России" Сергей Миронов, Олег Николаев и Михаил Емельянов.
Напомним, сразу после того, как стали известны имена четырех волгоградских кандидатов от "Единой России" в Госдуму, действующие парламентарии дали комментарии одному из волгоградских изданий. Так, Ирина Гусева заявила: "Мы не случайно идем командой в Государственную Думу; наша основная цель – продолжить начинания губернатора Бочарова, задавшего хороший темп для движения вперед". Владимир Плотников поделился, что "будем лично работать с людьми, нашими потенциальными избирателями, чтобы в полной мере представлять их интересы в будущем в Государственной Думе", а Татьяна Цыбизова и вовсе замахнулась на невозможное: "Нам удастся добиться поставленной цели – сделать Волгоградскую область процветающим и успешным регионом". Поскромнее выглядели слова Анны Кувычко, которая призналась: "Не стану обещать ничего из того, что выполнить невозможно и, безусловно, буду выполнять все, что было обещано".
Политический эксперт Дмитрий Бессонов заявил, что депутаты Госдумы от Волгоградского региона к этому шли большую часть своей биографии.
- "По Сеньке и шапка". Одно в этой истории радует: после 18 сентября несколько наших земляков значительно улучшили своё благосостояние, придя в финальную точку пресловутого движения вперед. Хорошая зарплата, теплый кабинет, жильё в Москве и служебный автомобиль. Чего же лучшего можно желать? На ближайшие пять лет их жизнь вполне удалась. Они к этому шли большую часть биографии. И пришли. И это замечательно. Губернатор их назначил не политикой заниматься, вот они и не занимаются. И это, знаете, даже хорошо. А то, не дай Бог, поломают что-нибудь, или скажут... Пусть уж лучше в уголку полежат. Для всех лучше, - прокомментировал Дмитрий Бессонов.
Надира Коннова
ФОТО: Официальный сайт регионального отделения "Единой России"
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:40
Волгоградцы покидают регион
-
14:37
Пьяный камышанин «заминировал» дом
-
13:42
Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу
-
13:29
Депутаты Госдумы от Волгоградского региона заняли последние места рейтинга
-
12:55
Двух подростков подозревают в убийстве школьницы
-
12:21
Алексей Михеев не подтверждает федеральный розыск отца
-
11:39
Ношение хиджаба в школе: мнение россиян
-
11:21
Неправильный диагноз стал причиной смерти 14-летнего подростка
-
11:06
В Волгограде ночью при столкновении "Лады" и "Волги" пострадала девушка
-
10:26
Найдена женщина, оставившая ребёнка в петербургском парке
-
10:19
В волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов
-
09:23
Под Волгоградом в ночном пожаре погибла женщина
-
09:04
Житель Кировского района задержан с 15 кг черной икры
-
03:36
Четыре россиянина вошли в ТОП-100 лучших игроков НХЛ
Самое читаемое
-
14:37
Пьяный камышанин «заминировал» дом
-
13:42
Под Волгоградом 24-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу
-
12:55
Двух подростков подозревают в убийстве школьницы
-
11:21
Неправильный диагноз стал причиной смерти 14-летнего подростка
-
11:06
В Волгограде ночью при столкновении "Лады" и "Волги" пострадала девушка
-
10:26
Найдена женщина, оставившая ребёнка в петербургском парке
-
10:19
В волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов
Последние комментарии
-
В Волгограде руководство УК подозревается в хищении 14 млн рублей
-
А работы по содержанию общего имущества выполнялись? Акты жильцами подписаны? Почему заботятся только ... >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
А как же Китай живёт в одном часовом поясе? И люди работают и коровы доятся и куры несутся? >>
-
-
В России появится фонд развития информационных технологий
-
У нас информационные технологии не упрощают жизнь, а осложняют. Потому что никто не контролирует как ... >>
-
-
Волгоградские текстильные и швейные предприятия показывают положительную динамику роста производства
-
Вакансий на вышеуказанных предприятиях нет. Есть только в "Газпроме", квотируемое - з.пл. 17600 рупий. >>
-
-
Волгоградский тракторный завод пойдет под нож?
-
Волгоградскую область планомерно уничтожают. >>
-
-
На обновление Мамаева кургана выделили 2 миллиарда рублей
-
деньги выделенные на ремонт мамаева кургана рвзворуют- это я вам говорю м-р советской милиции ... >>
-
-
Ночевка бомжа в Сбербанке закончилась дракой
-
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
-
Задолбали своим Трампом! Экономика России в ж... >>
-