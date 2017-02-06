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Кремль требует извинений от Fox News за оскорбительные слова в адрес Путина Печать
06.02.2017 13:33

Кремль требует извинений от Fox News за оскорбительные слова в адрес Путина

Кремль требует извинений от американского телеканала Fox News за те недопустимые слова, которые ведущий произнес в адрес президента России во время интервью с Дональдом Трампом.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, столь уважаемая компания должна извиниться за слова журналиста, назвавшего Путина убийцей. Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Биллу О'Рейли заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что Владимир Путин является убийцей. Стоит отдать должное американскому политику, который не растерялся и заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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