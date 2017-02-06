Кремль требует извинений от Fox News за оскорбительные слова в адрес Путина

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, столь уважаемая компания должна извиниться за слова журналиста, назвавшего Путина убийцей. Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Биллу О'Рейли заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что Владимир Путин является убийцей. Стоит отдать должное американскому политику, который не растерялся и заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress