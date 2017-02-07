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Оскорбивший президента России журналист пообещал принести извинения к 2023 году Печать
07.02.2017 10:19

Оскорбивший президента журналист...

Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, который назвал Владимира Путина убийцей, намекнул, что не собирается приносить извинения за свои высказывания. Об этом журналист заявил в своей передаче в понедельник, 6 февраля.

Как стало известно "СоцИнформБюро", О'Рейли заявил, что "работает над своими извинением, однако на это может потребоваться некоторое время", и добавил, что "можете проверить это году так в 2023".

Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Биллу О'Рейли заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что президент России Владимир Путин является убийцей. Американский политик не растерялся и заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.

По словам Дмитрия Пескова, столь уважаемая компания должна извиниться за слова журналиста, назвавшего Путина убийцей. Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми. При этом ответ Трампа он не стал комментировать.

Надира Коннова

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