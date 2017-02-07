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|Оскорбивший президента России журналист пообещал принести извинения к 2023 году
|07.02.2017 10:19
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Как стало известно "СоцИнформБюро", О'Рейли заявил, что "работает над своими извинением, однако на это может потребоваться некоторое время", и добавил, что "можете проверить это году так в 2023".
Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Биллу О'Рейли заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что президент России Владимир Путин является убийцей. Американский политик не растерялся и заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.
По словам Дмитрия Пескова, столь уважаемая компания должна извиниться за слова журналиста, назвавшего Путина убийцей. Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми. При этом ответ Трампа он не стал комментировать.
Надира Коннова
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