Предвыборная кампания Навального оказалась под угрозой

6 февраля сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» заблокировал кошелёк, предназначенный для сбора средств на предвыборную кампанию Алексея Навального.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро, электронный счёт принадлежал Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального. Волков сообщил на своей странице в Facebook, что на заблокированный кошелёк приходило около 45% денежных переводов. В настоящий момент внести свой вклад и помочь главному оппозиционеру страны в предвыборной гонке можно через пиринговую платёжную систему (биткойны), PayPal, а также через стандартный перевод средств на банковский счёт. «Деньги кампании очень нужны, это её топливо. 77 региональных офисов и около 250 сотрудников, получающих зарплату в них; 120 миллионов листовок, которые мы собираемся напечатать — все они сами себя не профинансируют», — отметил Волков. Отметим, что в конце января представители системы «Яндекс.Деньги» сообщили о наложении запрета на кошельки частных лиц, собирающих средства в политических целях. Запрет должен был вступить в силу, по уточнению компании, с момента публикации нововведений, то есть — в ближайшее время. Сам Навальный в то же время заявил о давлении Центрального банка на электронный сервис для приятия такого решения. По словам Навального, Центробанк потребовал заблокировать кошелёк Волкова для сбора средств на президентскую кампанию «под любым предлогом». Центробанк отверг эти обвинения. Политический консультант, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов прокомментировал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» позицию Навального и его представителей по поводу отключения кошелька. - Так как Кремль заинтересован в абсолютно легитимных выборах и в максимальной конкуренции, несмотря на то что победитель уже заранее известен и ни у кого из оппонентов Путина нет даже минимальных шансов на победу, то можно ожидать, что решение суда по делу Навального будет абсолютно непредвзятым. И Кремль займет позицию "оправдать если невиновен, вынести заслуженное наказание если виновен", - отметил эксперт. - Очевидно, что это понимает и сам Навальный. Как понимает и то, что за последние пару лет его рейтинг значительно упал. И весь этот скандал вокруг интернет-кошелька для сбора средств на свою кампанию напоминает откровенный пиар и попытку создать почву для своих заявлений о якобы политическом давлении на суд. Навальный, который позиционирует себя как опытный юрист, не мог не знать о том, что сбор средств на политические цели через электронные кошельки тщательно регулируется законодательством и последует реакция Центробанка. Но пошёл на этот шаг, понимая какие будут последствия. Напомним, в декабре прошлого года Алексей Навальный сообщил о своём желании принять участие в выборах на пост президента РФ, которые пройдут в 2018 году. Большинство россиян, как экспертов, так и простых граждан, склонны считать, что у оппозиционера нет шансов на победу.

Лилия Финько Фото: globallookpress, Facebook Следующая >