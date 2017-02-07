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|Предвыборная кампания Навального оказалась под угрозой
|07.02.2017 14:10
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Волков сообщил на своей странице в Facebook, что на заблокированный кошелёк приходило около 45% денежных переводов. В настоящий момент внести свой вклад и помочь главному оппозиционеру страны в предвыборной гонке можно через пиринговую платёжную систему (биткойны), PayPal, а также через стандартный перевод средств на банковский счёт.
«Деньги кампании очень нужны, это её топливо. 77 региональных офисов и около 250 сотрудников, получающих зарплату в них; 120 миллионов листовок, которые мы собираемся напечатать — все они сами себя не профинансируют», — отметил Волков.
Отметим, что в конце января представители системы «Яндекс.Деньги» сообщили о наложении запрета на кошельки частных лиц, собирающих средства в политических целях. Запрет должен был вступить в силу, по уточнению компании, с момента публикации нововведений, то есть — в ближайшее время.
Политический консультант, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов прокомментировал корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» позицию Навального и его представителей по поводу отключения кошелька.
- Так как Кремль заинтересован в абсолютно легитимных выборах и в максимальной конкуренции, несмотря на то что победитель уже заранее известен и ни у кого из оппонентов Путина нет даже минимальных шансов на победу, то можно ожидать, что решение суда по делу Навального будет абсолютно непредвзятым. И Кремль займет позицию "оправдать если невиновен, вынести заслуженное наказание если виновен", - отметил эксперт. - Очевидно, что это понимает и сам Навальный. Как понимает и то, что за последние пару лет его рейтинг значительно упал. И весь этот скандал вокруг интернет-кошелька для сбора средств на свою кампанию напоминает откровенный пиар и попытку создать почву для своих заявлений о якобы политическом давлении на суд. Навальный, который позиционирует себя как опытный юрист, не мог не знать о том, что сбор средств на политические цели через электронные кошельки тщательно регулируется законодательством и последует реакция Центробанка. Но пошёл на этот шаг, понимая какие будут последствия.
Напомним, в декабре прошлого года Алексей Навальный сообщил о своём желании принять участие в выборах на пост президента РФ, которые пройдут в 2018 году. Большинство россиян, как экспертов, так и простых граждан, склонны считать, что у оппозиционера нет шансов на победу.
Фото: globallookpress, Facebook
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