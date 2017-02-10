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|Депутатам Госдумы не хватает воздуха
|10.02.2017 13:41
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В интервью "Коммерсанту" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в зале пленарных заседаний Госдумы планируют провести реконструкцию, поскольку депутаты жалуются на нехватку воздуха.
Часть интервью проходила в зале пленарных заседаний и Володин, показывая в сторону конца зала пояснил: "Видите, там, в конце зала пол поднимается ближе к потолку и именно там у депутатов меньше воздуха становится, потому что там меньше кислорода".
На нехватку воздуха пожаловалась депутат От КПРФ Вера Ганзя. При этом спикер Госдумы заметил, что Николай Валуев, "сидя тут, где так мало воздуха, ни на что не жаловался".
Стоит напомнить, что члену фракции Вере Ганзя не впервой жаловаться. Так, 7 декабря, пленарное заседание Госдумы завершилось в 20:00, на что депутаты Вера Ганзя с Тамарой Плетнёвой высказали свое недовольство затянувшимся рабочим днём. Они заявили, что из-за переработок подрывается их здоровье и отсутствует время на то, чтобы покормить мужей ужином. Ганзя обратилась к своим коллегам, напомнив, что существует регламент, и его необходимо придерживаться, заканчивая все заседания к 6 часам вечера.
В ответ на это Володин напомнил о конкурсе, составляющем 14 человек на одно депутатское кресло, и намекнул о том, что от данной работы всегда можно отказаться.
Надира Коннова
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