Как сообщает ИА «Волга-Каспий», несколько дней назад на своей странице в социальной сети «Instagram» помощница сбежавшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова опубликовала сообщение о получении диплома коуча.

Отметим, что коучинг – это метод тренинга, в процессе которого наставник за деньги дает советы клиенту по повышению результативности в достижении некоторой жизненной или профессиональной цели.

В последнее время коучинг получил небывалую популярность в нашей стране. Видимо, и советница экс-губернатора Мунира Шабанова решила прильнуть к сообществу наставников.

- Сегодня был важный день для меня! Пройдя длинный путь обучения, сдав экзамены я стала сертифицированным кочуем ISF! За плечами много часов теории и результативной практики! – написала госпожа Шабанова на своей странице.

Стоит сказать, что Мунире Растямовне есть чем поделиться со своими будущими учениками. Об успешной карьере она знает не понаслышке.

В 2004 году она получила диплом Волгоградской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Уже через год новоиспечённая чиновница становится зампредом комитета имущественных отношений в астраханской администрации. Городом на тот момент руководил Сергей Боженов.

Дальше она становится заместителем Боженова и даже избирается депутатом Астраханской областной думы.

В 2012 после назначения господина Боженова на должность губернатора Волгоградской области Шабанова получает место советника при главе области. Через год чиновница вновь пытается занять депутатское кресло, однако Верховный суд РФ снимает Муниру Растямовну с выборов.

После скандальной отставки и бегства из России Сергея Боженова внезапно из Волгограда пропадает и его «боевая подруга».

Несколько лет о бывшей помощнице беглого губернатора не было ничего известно. И вот спустя долго время она заявляет о себе сама. Да еще и в качестве коуча.

Нет сомнений, что Мунире Шабановой после стольких лет в статусе советницы Сергея Боженова точно будет, что посоветовать своим клиентам для достижения успеха во всех сферах жизни.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «Instagram», Астраханская областная дума