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|Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски
|16.02.2017 20:49
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", в российском МИДе табличка возле знакомых котлет по-киевски отныне гласит "котлеты по-крымски". Журналист The New York Times Иван Нечепуренко решил не акцентировать внимание на том, что котлеты по-киевски во внешнеполитическом ведомстве РФ просто переименовали.
"Не хочу, чтобы Мария Владимировна [Захарова] меня размазала", - написал журналист.
Все отлично знают, что Захарова остра на язык. Кое-кто из дипломатов заметил, что интерес иностранного журналиста далеко не гастрономический. После этого был опубликован рецепт от шеф-повара, приготовившего "новое" блюдо.
Надира Коннова
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