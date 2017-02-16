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Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски Печать
16.02.2017 20:49

Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски

В московской столовой российского МИДа переименовали котлеты по-киевски. Обновленный ассортимент привлек внимание сотрудника издания The New York Times Ивана Нечепуренко.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", в российском МИДе табличка возле знакомых котлет по-киевски отныне гласит "котлеты по-крымски". Журналист The New York Times Иван Нечепуренко решил не акцентировать внимание на том, что котлеты по-киевски во внешнеполитическом ведомстве РФ просто переименовали.

"Не хочу, чтобы Мария Владимировна [Захарова] меня размазала", - написал журналист.

Все отлично знают, что Захарова остра на язык. Кое-кто из дипломатов заметил, что интерес иностранного журналиста далеко не гастрономический. После этого был опубликован рецепт от шеф-повара, приготовившего "новое" блюдо.

Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Тwitter

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