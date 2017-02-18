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В России признали паспорта ЛНР и ДНР Печать
18.02.2017 19:03

В России признали паспорта ЛНР и ДНР

Президент подписал указ о признании в РФ документов, которые были выданы гражданам на территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующее распоряжение появилось сегодня на официальном сайте Кремля.

Как сообщается в тексте указа, в России признаются действительными паспорта, дипломы, свидетельства о рождении и смерти, документы о заключении и расторжении брака, свидетельства о регистрации транспортных средств, которые были выданы гражданам ЛНР и ДНР.

Данная мера была установлена временно, на период до политического урегулирования ситуации в указанных областях.

Теперь граждане Донецкой и Луганской областей смогут въезжать на территорию Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Юлия Соболева
Фото: globalookpress

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