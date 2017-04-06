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|Депутаты хотят облагородить памятники ВОВ силами общественников и предпринимателей
|06.04.2017 12:57
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5 апреля в Волгоградской городской думе состоялось расширенное заседание фракции «Единая Россия» по поводу проведения мероприятий по благоустройству памятных мест города, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
На заседании присутствовали глава администрации города Виталий Лихачев, председатель Общественной палаты Волгограда Михаил Харитонов и председатель городского Совета ветеранов Александр Струков.
Как сообщил на мероприятии руководитель фракции «ЕР» Алексей Волоцков, в Волгограде проходит активная подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. Одной из приоритетных задач является обустройство военных памятных мест.
По словам Виталия Лихачева, сегодня в городе-герое существует более 400 памятников и многие из них нуждаются в ремонте и благоустройстве.
- Необходимо привести в порядок абсолютно каждый памятник – это наша история, на уроках которой должно воспитываться молодое поколение волгоградцев, – подчеркнул глава городской администрации.
Депутаты заявили, что до 1 мая 2017 года члены фракции должны будут провести работы по благоустройству памятных мест на своих избирательных округах. До 1 июня районные администрации определят перечень комплексных работ, чтобы к 1 ноября общественники и коммерсанты приступили к облагораживанию.
В конце встречи члены фракции «Единой России» подготовили обращение к общественным, коммерческим и другим организациям города с предложением взять на себя ответственность за памятники.
Однако осталось не выясненным, по какой причине мэрия и депутаты планируют осуществлять ремонт памятных мест силами сторонних организаций, когда для этого предусмотрены деньги в бюджете.
Юлия Соболева
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