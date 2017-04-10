Андрей Бочаров оказался в числе двоечников

Сегодня Центр развития региональной политики опубликовал очередной «Кремлевский рейтинг» губернаторов. Данное исследование оценивает потенциал власти в регионах и прогнозирует скорую отставку главам субъектов.

При составлении рейтинга эксперты оценивают различные статистические данные, информацию об экономических показателях, уровне преступности и терроризма, наличии гражданского протеста.

Все собранные данные рассчитываются по шкале в 100 баллов, потом дифференцируются, округляются и выводятся в виде оценки от 1 до 5. Также к оценкам добавляют знаки «+» и «-», которые отражают возможную позитивную или негативную динамику в будущем.

По результатам нового рейтинга, только 7 губернаторов получили оценку «отлично», а с отметкой «плохо» остались 8 глав.

Самую низкую оценку получил глава Приморского края Владимир Миклушевский, а наивысший балл уже по традиции у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров получил за результаты своей работы твердую «двойку», что значительно снижает его шансы остаться на посту главы Волгоградской области в дальнейшем.

Отметим, что итоговом «Кремлевском рейтинге» за 2016 год работа Андрея Бочарова была оценена на «тройку с минусом».

По мнению составителей рейтинга, резкая потеря баллов и такие низкие экономические показатели – результат неэффективного стиля управления Андрея Ивановича.

- Губернатор Андрей Бочаров теряет баллы в рейтинге. Политическая жизнь региона за последние годы почти угасла, однако рост протестных настроений продолжается. Снижение роли «левых» партий в регионе – СР и КПРФ, уход от прямых выборов мэра города, «завинчивание гаек» со стороны губернатора приводит к тому, что протест канализируется через внесистемную оппозицию. Кроме того, ухудшение социально-экономической ситуации, рост безработицы, уход инвестиций – все это подогревает политическую нестабильность, а Андрей Бочаров не собирается менять стиль управления, допустив умеренную «оттепель» в политической жизни региона, что в итоге ведет к ослаблению электорального рейтинга самого главы, - сделали выводы авторы рейтинга.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»