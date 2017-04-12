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Выборы президента России будут перенесены Печать
12.04.2017 15:23

Выборы президента России будут перенесены

Госдума одобрила перенос президентских выборов на 18 марта 2018 года.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА "Новости", Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.

Согласно действующему законодательству, выборы президента в России проходят во второе воскресенье марта. В предложенном пакете поправок есть положение о том, что, если второе воскресенье марта является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то в этом случае день голосование может быть перенесен на третье воскресенье месяца.

В 2018 году на 11 марта выпадает послепраздничный день. Таким образом, день голосования может быть перенесен на 18 марта.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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