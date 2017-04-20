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Украинцы хотят видеть президентом Юлию Тимошенко Печать
20.04.2017 02:26

Юлия Тимошенко

 В ходе социологического опроса, проведенного агентством «Z&B Global», выяснилось, что большинство жителей «незалежной» хотят видеть на посту президента страны Юлию Тимошенко.


В период с 3-го по 12-е апреля 2017 года, было проведено исследование общественного мнения населения Украины, касающегося рейтингов электоральных симпатий. Об этом сообщается на официальном сайте «Z&B Global». Сбор информации проводился на всей территории «жевто-блакитной» страны, за исключением Донецкой и Луганской народных республик.

В итоге на вопрос: «Если бы выборы Президента Украины проходили в середине марта (2017), кому бы вы отдали свой голос?», жители «незалежной» отдали предпочтение Юлии Тимошенко, которая получила 12,7 процентов голосов.

Далее в рейтинге расположились: Петр Порошенко - 11,3; Вадим Рабинович - 8,5; Олег Ляшко - 7,9; Юрий Бойко - 7,2; Анатолий Гриценко - 6,7; Андрей Садовой - 5,2 процента.

14,1 процентов высказались за «Другого кандидата», 12,3 процента опрошенных респондентов не смогли определиться с кандидатом, и 13,9 заявили, что не пошли бы на выборы.

Фото – официальный сайт Юлии Тимошенко

Константин Родионов

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