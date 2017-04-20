Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области

Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появилась на официальном сайте ведомства. Топ-5 самые богатые депутаты Богатейшим депутатом Волгоградской областной думы является Владимир Осьмаков. Его годовой доход составил 75 миллионов рублей. При таких доходах господин Осьмаков владеет одной квартирой и двумя авто: Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz GLS. А вот на супругу Владимира записано два земельных участка, жилой дом, квартира и роскошный Jaguar F-Pace. Второе место принадлежит Гасану Набиеву. В своей декларации он указал годовой доход в 56 миллионов рублей. Удивительно, что принадлежит ему только две небольшие по площади квартиры. Его жена владеет земельным участком в 800 кв.м. и квартирой в 230 кв.м. За ним идет парламентарий Владимир Ефимов. У него числится 2 автомобиля Mercedes-Bens S55 AMG и Toyota Land Cruiser 200, мотовездеход Yamaha YFM 660 R и гидроцикл Yamaha. Его жена передвигается на Infiniti QX70. За 2016 год Ефимов приобрел земельный участок и дом, продал одну из своих квартир на 150 кв.м, паи Сбербанка и вступил в наследство. Его годовой доход, учитывая все факторы, составил 24 миллиона рублей. Следом идет Илья Кошкарев. За ушедший год депутат заработал 22 миллиона рублей. Не удивительно, что у супругов на двоих 10 земельных участков, 2 жилых дома, однако всего один автомобиль – Mercedes-Benz GLE 400. Пятое место у Владимира Струка. Он задекларировал 12 миллионов рублей. Ему принадлежат доли на 17 земельных участках, жилой дом в 400 кв.м и квартира площадью в 98,9 кв.м. Топ-5 самые скромные депутаты Первое место занимает депутат Сергей Песков. Его задекларированный годовой доход составил всего 400 тысяч рублей. Ему принадлежит небольшой земельный участок, дача и два гаража, в которых он паркует свой Renault Logan 2008 года. Второе место принадлежит Ивану Мордвинцеву. Его доход составил 500 тысяч рублей. Ему принадлежит земельный участок в 1000 кв.м и квартира в 129 кв.м. Жена депутата имеет две квартиры и автомобиль Mitsubishi ASX 1,8. Также в число скромных депутатов входит Михаил Таранцов. Его годовой доход - 600 тысяч рублей. Владеет господин Таранцов только квартирой в 52 кв.м. Депутат Геннадий Мурылев с его доходом в 900 тысяч рублей удивил отсутствием земельных участков, домов и машин. На двоих с женой Геннадий имеет только маленький гараж и квартиру площадью 33 кв.м. Последним стал Дмитрий Шипунов. Согласно документам, он имеет только гараж, в котором он хранит моторную лодку Four Winns 190 LE. Годовой доход Дмитрия составил 1,1 миллиона рублей. Топ-3 женщины-депутаты Самой богатой женщиной-депутатом по праву можно назвать Ирину Соловьеву. За 2016 год она заработала 10 миллионов рублей, что вдвое больше по сравнению с декларацией 2015 года. В декларации нардеп похвасталась, что имеет в личном гараже 4 элитные иномарки: Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz GL 63 AMG, Porsche Cayenne TURBO и Toyota Camry. По Волге Соловьева передвигается на личном катере LARSON SENZA 206 i/о. Кроме этого, ей принадлежит следующее имущество: 9 земельных участков, 4 жилых дома, гараж и больше 20 нежилых помещений. На втором месте находится Татьяна Бухтина. Ее доходы немного снизились по сравнению с прошлым годом. В 2015 году она заработала 2,4, а в 2016 году уже 2,3 миллиона рублей. В ее распоряжении 3 земельных участка, жилой дом, квартира и 2 гаража. Отметим, автомобилей у госпожи Бухтиной нет. Третье место принадлежит народной избраннице Наталье Семеновой. В 2016 году она заработала 2,3 миллиона рублей. В декларации на нее записаны земельный участок, жилой дом и гараж, в котором стоит Audi А5. Топ-3 самые богатые жены депутатов Самой богатой стала жена Сергея Горнякова. При доходе мужа в 2,4 миллиона рублей, она смогла заработать 21 миллион рублей и приобрести автомобиль Mercedes-Benz GL-Class 300. За ней идет спутница жизни Ильи Кошкарева с годовым доходом в 11 миллионов рублей. С таким доходом супруга депутата ездит на Mercedes Benz GLE 400. Третье место можно отдать супруге Николая Свиридова. За 2016 год она заработала 2,7 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежит земельный участок, жилой дом и нежилое помещение. Отдельной строкой идет самый богатый депутатский муж. Им стал супруг Натальи Семеновой, который принес в семейную копилку 2 миллиона рублей. Топ-3 по количеству автомобилей В 2016 году самое большое количество автомобилей принадлежало Александру Махину. Для передвижения по своим угодьям господин Махин использует автомобили ВАЗ 21214, ВАЗ 21074 и УАЗ 452 А, грузовики УРАЛ 5557, УРАЛ 5557, МАЗ 9397, КАМАЗ 55102, КАМАЗ 53205, КАМАЗ 5410 и 3 трактора. Второе место занимает депутат Павел Иванов с доходом в 8 миллионов рублей. Пока его жена катается на Hyundai Getz GL, он разъезжает на Volkswagen Touareg, Volkswagen Passat и УАЗ, а по Волге ходит на гидроцикле Yamaha, мотолодке Suzumar-350 и Николь-Н. Также имеет земельный участок, дом, квартиру и один гараж. Третье место занимает Юрий Корбаков с доходом в 1,1 миллион рублей. У него в распоряжении LADA 212140 LADA 4х4, МАЗ 64220820, 2 Газ 2705 и Зил ММЗ 4502. Стоит отметить, что жена Юрия Корбакова уже два года управляет машиной Lexus ES 350. Топ-3 по количеству земельных участков Самое большое количество участков оказалось у бывшего председателя колхоза «Заветы Ленина» Виктора Левкина. При годовом доходе в 2,3 миллиона рублей, он имеет 132 земельных участка (включая земельные участки на долевой собственности), 2 жилых дома и квартиру. Стоит отметить, что земельные участки есть и у супруги экс-председателя. Второе место присуждается вышеупомянутому Александру Махину. На доход в 7 миллионов рублей он содержит 34 участка, жилой дом, квартиру и 9 нежилых помещений. Депутат Николай Семисотов тоже является обладателем большого количества угодий. На его семью задекларировано 25 земельных участков, жилой дом, квартира, автомобиль Volkswagen Touareg Доход: 3,4 миллиона рублей. Декларации большинства остальных депутатов особо ничем не отличились от прошлогодних. Парламентарий Николай Свиридов представил декларацию, в которой был указан доход в 11 миллионов рублей. В графе «недвижимость» Свиридов указал 3 земельных участка, на которых стоят 3 дома, а в графе «Транспортные средства» указано Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser 150. Сергей Федюшкин показал народу доход в 6 миллионов. У него в декларации указано следующее имущество: 2 земельных участка, содовый дом и 2 квартиры. По Волгограду парламентарий передвигается на автомобиле Ford Fiesta. Значительно увеличился годовой доход Дмитрия Калашникова. В 2015 году он задекларировал 2,3 миллиона, а в 2016 году уже 8,7 миллионов. Возможно, это связано с тем, что господин Калашников избавился от своей квартиры в Чешской республике. Приезжая на работу, он паркует у здания Волгоградской областной думы свой Lexus RX 350. В то время как его супруга продолжает управлять Toyota Сorolla. В собственности депутата Бакулина оказалось все по-старому: два земельных участка, жилой дом и две квартиры. За 2016 год Анатолий Васильевич заработал 5,5 миллионов рублей. Депутат Алексей Овчинников, который заработал за год 5 миллионов рублей, проживает в двух квартирах, а ездит на Mercedes-Benz. Депутату Руслану Шарифову помимо 9 земельных участков и жилого дома принадлежит автодорога, по которой он проезжает на своем Мерседес Бенц S 500. Доход господина Шарифова: 3,1 миллиона рублей. Анатолий Якунин за работу депутатскую получил в 2016 году 3 миллиона рублей. За ним закреплено 9 земельных участков, жилой дом и гараж. В нем господин Якунин хранит Toyota Land Cruiser 105, Lexus LX 570 и ВАЗ 211440. Сын экс-депутата Госдумы Олега Михеева Алексей Михеев «на своем счету» имеет 2,8 миллиона рублей. В его собственности часть квартиры в 46,5 кв.м и Porsche Cayenne S. У депутата Станислава Короткова доходы уменьшились. За 2016 год он заработал 2,5 миллиона рублей, что на 1,2 миллиона меньше заработка за предыдущий год. С позапрошлого года у него в распоряжении так и остались два земельных участка, жилой дом, пять квартир и шестнадцать нежилых помещений. Сам он машину не имеет, а вот на его жену записана BMW X6M50d. Депутат Булгаков с доходом в 2,5 миллиона имеет в своем распоряжении только Volvo XC 60. Депутат Алексей Буров за ушедший год смог заработать около 2 миллионов рублей. В 2016 году он приобрел себе земельный участок площадью в 839 кв.м. С 2015 года он по-прежнему имеет дом, квартиру и гараж. Передвигается народный избранник все также на автомобиле Nissan X-Trail 2.0 Colombia. Сведениями о скромных доходах в декларации поделился депутат Эдуард Давыдовский. За ушедший год он заработал чуть меньше 2 миллионов. Земельными участками, домами он не располагает. Живет в квартире на 46 кв.м и передвигается по городу на иномарке Ford Renger. Евгению Шаманаеву с доходом в 2,3 миллиона рублей помимо участка и дома принадлежит прицеп-цистерна ТУ11Б, грузовой тягач МАЗ 54323-032 и грузовой бетономеситель КАМАЗ 5320. Юрий Чекалин заработал 2,3 миллиона. Он имеет во владении 2 квартиры и 4 нежилых помещения. За Александром Осиповым значится доход в 2,3 миллиона, 2 земельных участка, 2 садовых дома, квартира и 2 авто Nissan X-Trail и Opel Corsa. Народный избранник Владимир Попов заработал за год депутатской работы 1,6 миллиона. За ним значится 1 земельный участок, 2 квартиры и гараж, в котором он паркует Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero. Довольно скромным депутатом можно посчитать и Николая Лукьяненко с его ходом в 1,2 миллиона рублей. У семьи Лукьяненко имеется дом, квартира и два земельных участка. При этом стоит учитывать, что данные декларации скорее свидетельствуют о честности нардепов. В распоряжении редакции имеется ряд свидетельств о том, что доходы некоторых парламентариев в разы больше опубликованных данных, по какой причине народные избранники не декларируют и 50% своих доходов остается только гадать... Алёна Басавина

Фото: Волгоградская областная дума Следующая >