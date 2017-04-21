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По словам Константина Добрынина, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская нарушила правила депутатской этики, выразившихся в необоснованных обвинениях в адрес кинорежиссера Алексея Учителя. Адвокат утверждает, что экс-прокурор российского полуострова Крым использовала заведомо ложную информацию, и призвала к незаконным действиям в отношении авторов и создателей художественного фильма «Матильда».
Ранее, Наталья Поклонская заявила, что получила результаты проведенной экспертизы материалов картины «Матильда», после чего направила их в Генеральную Прокуратуру России.
Сам кинорежиссер Алексей Учитель в комментарии к результатам экспертизы заявил, что ему стыдно и горько за тех людей, которые называют себя экспертами. В частности, имелись в виду эксперты, проводившие анализ картины «Матильда».
Свое мнение по данному поводу выразил и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сказав, что оценивать фильм, который еще не вышел на экраны, как минимум является странным.
Фото – официальная страница Натальи Поклонской в Facebook
Константин Родионов
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