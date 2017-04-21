

Правозащитник Константин Добрынин подал жалобу в Комитет по этике Государственной Думы России на народного избранника Наталью Поклонскую. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

По словам Константина Добрынина, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская нарушила правила депутатской этики, выразившихся в необоснованных обвинениях в адрес кинорежиссера Алексея Учителя. Адвокат утверждает, что экс-прокурор российского полуострова Крым использовала заведомо ложную информацию, и призвала к незаконным действиям в отношении авторов и создателей художественного фильма «Матильда».

Ранее, Наталья Поклонская заявила, что получила результаты проведенной экспертизы материалов картины «Матильда», после чего направила их в Генеральную Прокуратуру России.

Сам кинорежиссер Алексей Учитель в комментарии к результатам экспертизы заявил, что ему стыдно и горько за тех людей, которые называют себя экспертами. В частности, имелись в виду эксперты, проводившие анализ картины «Матильда».

Свое мнение по данному поводу выразил и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сказав, что оценивать фильм, который еще не вышел на экраны, как минимум является странным.

Фото – официальная страница Натальи Поклонской в Facebook

Константин Родионов