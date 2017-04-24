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Вслед за доходами стали известны долги депутатов облдумы Печать
24.04.2017 15:34

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

На прошлой неделе народные избранники отчитались перед волгоградцами о своих доходах. В декларациях они указали недвижимость, автомобили и заработки. Однако одна вещь осталась незамеченной – это долги уважаемых парламентариев.

В минувший четверг на официальном сайте Волгоградской областной думы были опубликованы декларации о доходах народных избранников.

ИА «СоцИнформБюро» даже составило рейтинги самых богатых и самых скромных парламентариев Волгоградской области.

Однако позже показалось, что нардепы имеют не только автомобили, квартиры и лодки, но и долги. Стоит заметить, что должники-депутаты в основном принадлежат к числу скромных в ранее опубликованном рейтинге.

Так, согласно открытым данным Федеральной службы судебных приставов, самым злостным неплательщиком является Юрий Корбаков.

Интересно, что, возглавляя думский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, он имеет больше 114 тысяч рублей задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Депутат с самыми скромными доходами в думе Сергей Песков стал рекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Их Сергей Викторович имеет аж 10 штук на общую сумму в 5 500 рублей. Если прибавить к этому исполнительный сбор по каждой задолженности, то в общем нордеп должен будет заплатить больше 15 000 рублей.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Немного меньше задолжал государству депутат Сергей Федюшкин, доход которого в 2016 году составил 6 миллионов рублей. В банке исполнительных производств за ним числился штраф в размере 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Напомним, что согласно декларации, депутат управляет автомобилем Ford Fiesta.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, который входит в топ-3 депутатов по количеству земельных участков, задолжал государству всего 500 рублей за нарушение ПДД.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Юрий Чекалин, возглавляющий в областной думе комиссию по противодействию коррупции, ранее попал в поле зрения сотрудников ФССП за неуплату двух госпошлин и одного страхового взноса. Госпошлины были присуждены депутату судом по итогу разбирательств с налоговой и пенсионным фондом.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Нардеп Евгений Шаманаев также попал в банк данных ФССП за неуплату госпошлины, присужденной ему судом.

Вслед за доходами стали известны долги депутатов

Создается впечатление, что при своих солидных доходах депутаты не утруждают себя своевременной оплатой долгов и, даже попав в поле зрения приставов, продолжают уклоняться. Отметим, что у многих неплательщиков-депутатов долги тянутся уже не первый год. При этом, с течением времени они становятся только больше из-за наложения на них пени или исполнительского сбора.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская областная дума

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