На прошлой неделе народные избранники отчитались перед волгоградцами о своих доходах. В декларациях они указали недвижимость, автомобили и заработки. Однако одна вещь осталась незамеченной – это долги уважаемых парламентариев. В минувший четверг на официальном сайте Волгоградской областной думы были опубликованы декларации о доходах народных избранников. ИА «СоцИнформБюро» даже составило рейтинги самых богатых и самых скромных парламентариев Волгоградской области. Однако позже показалось, что нардепы имеют не только автомобили, квартиры и лодки, но и долги. Стоит заметить, что должники-депутаты в основном принадлежат к числу скромных в ранее опубликованном рейтинге. Так, согласно открытым данным Федеральной службы судебных приставов, самым злостным неплательщиком является Юрий Корбаков. Интересно, что, возглавляя думский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, он имеет больше 114 тысяч рублей задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Депутат с самыми скромными доходами в думе Сергей Песков стал рекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Их Сергей Викторович имеет аж 10 штук на общую сумму в 5 500 рублей. Если прибавить к этому исполнительный сбор по каждой задолженности, то в общем нордеп должен будет заплатить больше 15 000 рублей. Немного меньше задолжал государству депутат Сергей Федюшкин, доход которого в 2016 году составил 6 миллионов рублей. В банке исполнительных производств за ним числился штраф в размере 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Напомним, что согласно декларации, депутат управляет автомобилем Ford Fiesta. Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, который входит в топ-3 депутатов по количеству земельных участков, задолжал государству всего 500 рублей за нарушение ПДД. Юрий Чекалин, возглавляющий в областной думе комиссию по противодействию коррупции, ранее попал в поле зрения сотрудников ФССП за неуплату двух госпошлин и одного страхового взноса. Госпошлины были присуждены депутату судом по итогу разбирательств с налоговой и пенсионным фондом. Нардеп Евгений Шаманаев также попал в банк данных ФССП за неуплату госпошлины, присужденной ему судом. Создается впечатление, что при своих солидных доходах депутаты не утруждают себя своевременной оплатой долгов и, даже попав в поле зрения приставов, продолжают уклоняться. Отметим, что у многих неплательщиков-депутатов долги тянутся уже не первый год. При этом, с течением времени они становятся только больше из-за наложения на них пени или исполнительского сбора. Юлия Соболева

Фото: Волгоградская областная дума Следующая >