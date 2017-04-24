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|24.04.2017 15:34
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В минувший четверг на официальном сайте Волгоградской областной думы были опубликованы декларации о доходах народных избранников.
ИА «СоцИнформБюро» даже составило рейтинги самых богатых и самых скромных парламентариев Волгоградской области.
Однако позже показалось, что нардепы имеют не только автомобили, квартиры и лодки, но и долги. Стоит заметить, что должники-депутаты в основном принадлежат к числу скромных в ранее опубликованном рейтинге.
Так, согласно открытым данным Федеральной службы судебных приставов, самым злостным неплательщиком является Юрий Корбаков.
Интересно, что, возглавляя думский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, он имеет больше 114 тысяч рублей задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
Депутат с самыми скромными доходами в думе Сергей Песков стал рекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Их Сергей Викторович имеет аж 10 штук на общую сумму в 5 500 рублей. Если прибавить к этому исполнительный сбор по каждой задолженности, то в общем нордеп должен будет заплатить больше 15 000 рублей.
Немного меньше задолжал государству депутат Сергей Федюшкин, доход которого в 2016 году составил 6 миллионов рублей. В банке исполнительных производств за ним числился штраф в размере 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Напомним, что согласно декларации, депутат управляет автомобилем Ford Fiesta.
Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, который входит в топ-3 депутатов по количеству земельных участков, задолжал государству всего 500 рублей за нарушение ПДД.
Юрий Чекалин, возглавляющий в областной думе комиссию по противодействию коррупции, ранее попал в поле зрения сотрудников ФССП за неуплату двух госпошлин и одного страхового взноса. Госпошлины были присуждены депутату судом по итогу разбирательств с налоговой и пенсионным фондом.
Нардеп Евгений Шаманаев также попал в банк данных ФССП за неуплату госпошлины, присужденной ему судом.
Создается впечатление, что при своих солидных доходах депутаты не утруждают себя своевременной оплатой долгов и, даже попав в поле зрения приставов, продолжают уклоняться. Отметим, что у многих неплательщиков-депутатов долги тянутся уже не первый год. При этом, с течением времени они становятся только больше из-за наложения на них пени или исполнительского сбора.
Юлия Соболева
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