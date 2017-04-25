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Олега Михеева официально объявили в розыск Печать
25.04.2017 18:29

Олега Михеева официально объявили в розыск

Советский районный суд постановил объявить экс-депутата Госдумы в розыск и изменить ему меру пресечения на заключение под стражу.

Сегодня в Советском районном суде Волгограда проходило очередное слушание по уголовному делу Олега Михеева. Как и ранее, оно происходило без бывшего депутата и его адвоката.

Как сообщается на официальном сайте суда, в результате уголовное дело было решено вернуть прокурору Волгоградской области, который теперь должен обеспечить розыск Олега Михеева.

Отметим, что из-за неявки депутата заседание было перенесено уже в третий раз. Ранее доставить Олега Михеева в суд пытались судебные приставы. 6 апреля сотрудники ФССП пришли домой к политику, однако там их встретила только его супруга.

После этого, суд принял решение направить запрос в ФСБ, чтобы узнать о передвижениях подсудимого через границы Российской Федерации.

На сегодняшнем заседании был представлен отчет ФСБ о том, что нардеп находится в пределах границы России. Об этом, к слову, сообщал и сам Олег Михеев в эксклюзивном интервью ИА «СоцИнформБюро».

Напомним, что лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» обвиняется в незаконном завладении 14 объектов «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также в покушении на хищение путем мошенничества 2,1 миллиарда рублей у «Промсвязьбанка».

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет России

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