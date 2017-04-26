

Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на мексиканско-американской границе до окончания своего первого срока на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал «РЕН-ТВ». Президент США довольно самолюбив, раз уже уверен, что просидит в Белом Доме два срока.

- Мы уже готовимся. Мы чертим планы, уточняем технические требования, мы много работаем над этой стеной, и она будет построена, - цитирует Дональда Трампа «РЕН-ТВ».

По информации источника, данная стена позволит остановить поток в США незаконных мигрантов и станет «шлагбаумом» на поставки в штаты наркотических средств. В феврале текущего года, Администрация Дональда Трампа начала подписывать соглашения с различными строительными компаниями, непосредственной задачей которых и будет возведение американо-мексиканского забора. Предположительно длина стены составит около двух тысяч миль

Отметим, что в своей предвыборной программе Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании решить проблему незаконной миграции в США, и в частности путем возведения стены на границе с Мексикой. Свое намерение господин Трамп собирается осуществить за счет официального Мехико. Однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ответ на заявление американского коллеги заявил, что никогда его государство не будет финансировать данный проект.

Фото – официальный сайт Дональда Трампа

Константин Родионов