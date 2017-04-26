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|Трамп намерен быстро построить стену на мексиканской границе
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- Мы уже готовимся. Мы чертим планы, уточняем технические требования, мы много работаем над этой стеной, и она будет построена, - цитирует Дональда Трампа «РЕН-ТВ».
По информации источника, данная стена позволит остановить поток в США незаконных мигрантов и станет «шлагбаумом» на поставки в штаты наркотических средств. В феврале текущего года, Администрация Дональда Трампа начала подписывать соглашения с различными строительными компаниями, непосредственной задачей которых и будет возведение американо-мексиканского забора. Предположительно длина стены составит около двух тысяч миль
Отметим, что в своей предвыборной программе Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании решить проблему незаконной миграции в США, и в частности путем возведения стены на границе с Мексикой. Свое намерение господин Трамп собирается осуществить за счет официального Мехико. Однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ответ на заявление американского коллеги заявил, что никогда его государство не будет финансировать данный проект.
Фото – официальный сайт Дональда Трампа
Константин Родионов
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