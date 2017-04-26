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Ходорковский инвестирует миллионы в оппозицию Навального Печать
26.04.2017 11:47

Алексей Навальный

Накануне в СМИ стало известно, что Навальный получил $60 000 от структур, связанных с именем Михаила Ходорковского.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на «Life», структуры Михаила Ходорковского через чешскую фирму Free Access One, z.ú., в 2015 году вложили примерно 40 миллионов рублей в поддержку оппозиционных проектов. В числе инвестируемых оказался и Алексей Навальный.

На прошлой неделе в СМИ со ссылкой на блогера Олега Лурье говорилось, что Навальный получил $60 000 от подконтрольных Ходорковскому структур. Так, по данным Лурье, эстонская некоммерческая организация MTÜ Free Access HR, перевела эти деньги Леониду Волкову – соратнику и руководителю предвыборного штаба Навального. Также, из копий документов, которые были опубликованы, следует, что в 2015 году между MTÜ Free Access HR и Волковым был заключен договор на проведение двух исследований на тему «Структуры современного российского общества». Общая сумма контракта составила $60 000.

В России чешская фирма Free Access One активно привлекает внимание широкой общественности к проблеме защиты прав человека в РФ. При этом организация сотрудничает с российскими учёными, журналистами, политиками, художниками и молодыми активистами.

Из финансового отчета за 2015 год, который находится в распоряжении новостного портала «Life» следует, что саму компанию контролирует офшорный траст Davos Trust Company Limited, генеральным директором которого является Марк Хадсон Келвин. К слову, он же по совместительству возглавляет подконтрольные Ходорковскому трасты Corbiere Private Office Limited и MBK IP UK Limited.

Среди основных проектов чешской фирмы в вышеуказанном отчете, значится, в частности, поддержка Института современной России (IMR) Павла Ходорковского, чья миссия заключается в поддержке демократического, социального и экономического развития России. Кроме того, структура Михаила Ходорковского поддерживает «Открытые выборы». При этом в отчёте фигурирует и проект, аффилированный с одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным.

Следует отметить, что чешская фирма Free Access указывается как источник дохода кандидата от ПарНаС на выборах в Госдуму в 2016 году Михаила Шнейдера, что в свою очередь подтверждает факт финансирования Ходорковским ряда кандидатов от оппозиции на выборах в Госдуму нынешнего созыва.

Полина Макарова

Фото: Официальная страница Алексея Навального в социальнй сети Facebook

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