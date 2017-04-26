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Депутаты облдумы купили за 3 миллиона телесюжеты о себе Печать
26.04.2017 12:41

Депутаты облдумы купили за 3 миллиона телесюжеты о себе

Волгоградская областная дума выбрала телеканал, на котором покажут достижения депутатов. Передачи о политиках будут оплачены из средств областного бюджета.

Сегодня на официальном портале госзакупок появились результаты аукциона на оказание информационных услуг в СМИ для обеспечения государственных нужд Волгоградской областной Думы.

Так, согласно размещенной документации, телевизионные сюжеты о нардепах будут транслировать до декабря 2017 года на телеканале Волгоград-ТРВ на территории Волгограда, Волжского и всех районов области.

Телевизионные ролики обойдутся казне региона в 3 миллиона 306 тысяч рублей.

За эти деньги указанный телеканал должен будет подготавливать сюжеты о деятельности Думы и транслировать их в информационных телепрограммах в установленные день и время (и даже в прайм-тайм).

Помимо хорошего качества, обязательным является появление в материалах комментариев депутатов. Кроме этого, СМИ должно будет обеспечить повтор телепрограмм с народными избранниками.

Общий объем подготовленных и распространённых материалов составит 60 минут эфирного времени.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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