Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов

Сегодня в рамках проекта «Национальный рейтинг» был представлен «Рейтинг губернаторов» за март-апрель 2017 года. Данные дня него были получены путем заочного анкетирования экспертов-политологов.

Первое место в рейтинге досталось главе Белгородской области Евгению Савченко, который потеснил традиционного лидера в лице губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Последний, к слову, ушел только на второе место.

Мэра столицы Сергея Собянина в нынешнем рейтинге обогнали губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр и глава Тюменской области Якушев Владимир.

Аутсайдером исследования снова стал Владимир Миклушевский, руководящий Приморским краем.

Губернатор Волгоградской области вновь потерял свои позиции и оказался на 63 месте из 85. Напомним, что в исследовании за январь-февраль глава региона занимал 59 строчку.

Всего за год Андрей Бочаров потерял больше 20 позиций. В аналогичном рейтинге за март-апрель 2016 года Андрей Бочаров входил в топ-40 и восседал на 36 месте.

По мнению экспертов, такое резкое падение губернатора в рейтинге связано с ухудшением социально-экономического положения региона, ростом протестных настроений и утратой доверия к Андрею Ивановичу у федеральных властей.

- Надежды со скорым (особо желательно — досрочным) уходом Бочарова его оппоненты связывают с кадровыми изменениями в Администрации Президента России, где, если верить инсайдерской информации, Андрей Иванович утратил былую поддержку.

Несмотря на старания по «переводу стрелок» в принятии непопулярных решений на руководителей муниципалитетов (в частности, сити-менеджеров Волгограда Александра Чунакова, затем и Виталия Лихачева), ответственность за ощутимые ухудшения социально-экономических показателей население региона связывает именно с фигурой губернатора, поскольку он неоднократно обозначал себя центром принятия всех ключевых решений.

Как следствие — рост протестных настроений в регионе, закрытие градообразующих промышленных предприятий, нарастающий переход налоговых резидентов в секторе крупного и среднего местного бизнеса под юрисдикцию других регионов, реформирование системы городского общественного транспорта и «зачистка» улиц Волгограда под предлогом подготовки к ЧМФ-2018 от киосков, павильонов и рынков, что привело к росту безработицы и банкротству тысяч мелких предпринимателей.

Не всё благожелательно и во взаимоотношении с местными элитами. Если до недавнего времени считалось, что «варягу» Бочарову удалось «построить» волгоградский истэблишмент, заставив одних исполнять его поручения «от забора до обеда» в депутатских и чиновничьих креслах, а других — «залечь на дно», то последние события свидетельствуют о том, что «томагавк войны» откопан.

В частности, сразу пять депутатов обратились к прокурору области с просьбой обязать губернатора Андрея Бочарова исполнять закон и выступать перед депутатским корпусом с ежегодным отчётом. В настоящее время общение губернатора с народными избранниками происходит в форме дружеских бесед и демонстрации фильмов про успехи области под его чутким руководством, - считает руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Волгоградской области Виталий Арьков.