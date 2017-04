Генпрокуратура РФ приняла решение об иностранных организациях

Генеральная Прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории нашего государства деятельности ряда иностранных неправительственных организаций.

26-го апреля текущего года, по итогам изучения поступивших в главное надзорное ведомство России документов, было принято решение признать нежелательным на территории РФ деятельности нескольких иностранных организаций. А именно: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания); Institute of Modern Russia; Inc («Институт современной России») (США); Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Генеральной Прокуратуры России, данные организации на территории России осуществляют дискредитацию проходящих в стране выборов, путем специальных программ и проектов, дабы признать результаты выборов нелегитимными. Отмечается, что деятельность вышеназванных организаций направлена на разжигание протестных выступлений и дестабилизации политической системы внутри страны, что в конкретном случае представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Как пример, нашему изданию стало известно, что считающийся главным лидером «Пятой колонны» блоггер Алексей Навальный недавно получил в поддержку своей деятельности 60.000 тысяч долларов от структур, напрямую связанных с именем Михаила Ходорковского. Принятое Генпрокуратурой РФ решение направлено в Министерство юстиции с целью занесения вышеназванных организаций в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Евгений Иванов