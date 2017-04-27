Писпанен рассказала со ссылкой, что Ходорковский, как и раньше, всячески поддерживает разные общественно политические организации в России.

Ранее ИА «СоцИнформБюро» сообщало о том, что в СМИ появились сведения о том, что структуры, подконтрольные Ходорковскому через чешскую фирму за 2015 год потратили около 40 миллионов рублей. Таким образом они поддерживали оппозиционные проекты, в том числе Алексея Навального. Данная информация фигурирует в финансовом отчете чешской структуры Ходорковского.

Ольга Писпанен назвала эти данные «единой кампанией против «Открытой России».

«Не получилось громко пукнуть в воду — чуть-чуть выпустили воздух», - ответила пресс-секретарь экс-главы «ЮКОСа».

Фото:твиттер аккаунт Михаила Ходорковского