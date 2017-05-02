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В Госдуму внесен законопроект о расширении прав законодателей Печать
02.05.2017 18:58

В Госдуму внесен законопроект о расширении прав законодателей

Инициатива призвана повысить статус члена Федерального собрания при его взаимодействии с должностными лицами федеральных органов госвласти.

Как сообщает "СоцИнформБюро", группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложили рассмотреть законопроект, направленный на повышение статуса члена Федерального собрания РФ при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти и должностными лицами региональных и муниципальных органов власти.

Речь ведется о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий.

По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов. Это требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Депутат Волгоградской областной Думы Николай Лукьяненко считает, что эта инициатива абсолютно логична.

- Работать она будет, прежде всего, в интересах регионов. Чем больше полномочий у региональных представителей- тем быстрее и качественнее будут решаться проблемы субъектов федерации, - считает парламентарий.

Анна Павлова

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