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|Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети
|11.05.2017 16:08
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на сайт главы государства, Владимир Путин 11 мая подписал указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Документ доступен в формате pdf.
Согласно указу правительство в течение 6 месяцев будет поддерживать традиционные СМИ и займется урегулированием ситуации с похожими сервисами. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет».
Из документа следует, что подобные меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений». Помимо этого, предлагается исключить анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».
Также, из текста указа следует, что планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».
Сообщается, что к 1 октября 2017 года чиновники разработают ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.
Полина Макарова
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