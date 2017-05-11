Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на сайт главы государства, Владимир Путин 11 мая подписал указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Документ доступен в формате pdf.

Согласно указу правительство в течение 6 месяцев будет поддерживать традиционные СМИ и займется урегулированием ситуации с похожими сервисами. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет».

Из документа следует, что подобные меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений». Помимо этого, предлагается исключить анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».

Также, из текста указа следует, что планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Сообщается, что к 1 октября 2017 года чиновники разработают ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

Полина Макарова

Фото:ИА "СоцИнформБюро"