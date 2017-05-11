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Депутаты городской думы обнародовали свои доходы Печать
11.05.2017 19:17

Депутаты городской думы обнародовали свои доходы

На официальном портале Волгоградской городской Думы появились сведения о доходах и имуществе народных избранников.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», городские депутаты представили сегодня общественности данные об имуществе и заработках за 2016 год.

Согласно опубликованным данным, глава Волгограда Андрей Косолапов заработал за указанный период 5,6 миллионов рублей.
В декларации он указал, что имеет земельный участок, две небольшие квартиры и здание аптеки. Передвигается на автомобилях Hyundai Genesis, Toyota Land Cruiser 200 и катере Bayliner 185K.

Его супруга увеличила доход до 2,4 миллиона рублей. В ее распоряжении садовый участок, жилое строение, квартира и два авто Mercedes-Benz GLC 250 и ГАЗ-3302.

Топ-10 самые богатые депутаты

Богатейшим городским депутатом стал Андрей Гимбатов с годовым доходом в 24 миллиона рублей. В своем распоряжении он имеет три больших земельных участка, 9 нежилых зданий и три автомобиля: Тойота Альфард, УАЗ 330301 и МАЗ 500. Напомним, что господин Гимбатов является директором ООО "ВНИИТМАШ". Жена народного избранника с доходом в 0 рублей передвигается на Тойота Лексус RX 270.

Валерий Могильный заработал за ушедший год 20 миллионов рублей. В позапрошлом году его доход составил всего 7 миллионов.
В декларации депутат указал, что имеет доли на 15 земельных участках, 3 жилых дома и 3 нежилых помещения. Автомобилей у народного избранника 5: Infiniti FX 37, Lexus GX460, Reno Sandero, УАЗ-31519 и автофургон. Кроме этого, у него имеется 3 грузовика и 14 единиц сельскохозяйственной техники.

Его супруга за год заработала 6 миллионов. По Волгограду она разъезжает на Lexus RX350 и Mazda3.

Третью сточку занимает депутат Евгений Щур с доходом в 17 миллионов рублей. При таких доходах народный избранник не имеет никакого имущества.

Следом за ним идет Алексей Зверев с заработками в 16 миллионов рублей. При таких деньгах в депутата в распоряжении 11 нежилых помещений и 3 автомобиля: BMW X5, Toyota Solara и BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO. Его супруга по доходам смогла переплюнуть всех депутатов, заработав 47 миллионов рублей.

Самой богатой женщиной-депутатом можно назвать Ольгу Толоконникову, ведь она принесла в домашний бюджет аж 13 миллионов. В прошлом году она указала доход в 1 миллион. Отметим, что при этом за госпожой Толоконниковой не числится никакого движимого или недвижимого имущества.

За ней следует нардеп Александр Егунов, который указал в декларации доход в 11 миллионов. Известно, что он имеет два земельных участка, жилое строение, две квартиры, гаражный бокс, машино-место, где паркует Лендровер Рендж Ровер.

В спину Александру Егунову дышит Дмитрий Дильман с доходом в 10 миллионов рублей. На эти деньги он содержит 9 земельных участков, один из которых занимает больше 1 кв.км. Также у него имеется жилой дом, два садовых участка, летняя кухня, квартира, гаражный бокс и два нежилых здания. Автомобиля у Дмитрия нет, но зато имеется трубоукладчик Комацу Д-355С.

Дмитрий Крылов заработал за 2016 год 8 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом его доходы уменьшились почти на 4 миллиона рублей. Из имущества депутат имеет только маломерное судно HYDRA-SPORTS 185 FS.

Леонид Семергей принес в дом в 2016 году 7 миллионов рублей. В декларации указано, что господин Семергей имеет жилой дом, 2 квартиры, 2 гаражных бокса и 5 нежилых помещений.
Кроме этого, он является обладателем целого ряда элитных авто: Toyota Land Cruiser, BMW 730d xDrive, Mercedes-Benz GLK, BMW X6, Toyota RAV4.

Замыкает топ Иосиф Ефремов, который заработал 6 миллионов рублей. У него имеется 2 земельных участка, 2 жилых дома, квартира и Toyota Land Cruiser.

Отдельно стоит сказать о том, что вместе с доходами депутатов были опубликованы и данные о заработках главы Администрации Волгограда Виталия Лихачева.

В декларации указано, что за ушедший год он заработал 10 миллионов, а его жена больше 16 миллионов.

Напомним, что ранее свои кошельки уже раскрыли депутаты Волгоградской областной думы, губернатор Андрей Бочаров, а также руководители регионального СК и МЧС.

Алёна Басавина
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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