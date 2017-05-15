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|В Волгоград прибыл глава антикоррупционного ведомства
|15.05.2017 18:52
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Представитель Администрации Президента прибыл в Волгоград сегодня, 15 мая.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на собственный источник, Олег Плохой планирует провести в городе несколько дней.
Точная цель визита не разглашается, однако известно, что у чиновника запланирован на 17 мая прием граждан.
То, что главный борец с коррупцией захотел посетить Волгоградскую область, неудивительно.
В январе 2017 года, по данным генпрокуратуры, Волгоградская область стала самым коррумпированным регионом страны.
Кроме этого, в последнее время в Волгограде один за другим вспыхивают различные скандалы, связанные с расходованием бюджетных средств.
Последние их них были связаны с внезапным приходом в регион транспортной компании «ПитерАвто», под которую в срочном порядке кое-как перекроили всю транспортную схему Волгограда.
Стоит отметить, что неправильный ИНН на чеках питерского перевозчика, также наделавший немало шума, так до сих пор никто не проверил.
Также интерес для представителя Администрации Президента могут представить схемы движения средств через подконтрольный власти фонд «Перспективное развитие», через кассу которого проходят дорогостоящие покупки фотоаппаратов и автомобилей с мигалками.
Кроме этого, в последнее время Волгоградскую область все сильнее поглощают концессионеры и монополисты, которым власти легко отдают имущество и предоставляют скидки. Здесь примером служит тот факт, что похоронная сфера в городе-герое уже много лет находится в одних руках.
Юлия Соболева
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