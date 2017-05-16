Волгоградских пенсионеров могут освободить от платы за капремонт



Волгоградские парламентарии подготовили обращение в Госдуму РФ, в котором просят освободить пенсионеров старше 70 лет от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте Волгоградской областной Думы.



На текущий момент пожилые собственники квартир вынуждены платить за капремонт в полном объеме. Лишь один раз в квартал старики в зависимости от возраста (старше 70-ти и 80-ти лет) получают компенсации расходов в размере 50% и 100%.

Волгоградские депутаты хотят упростить данную процедуру предоставления льгот.

- Мы будем обращаться в Государственную Думу с предложением заменить установленные компенсации на полное или частичное освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт. Таким образом, 70-летние пенсионеры смогут оплачивать только половину суммы взносов, а 80-летние не оплачивать совсем. А средства, заложенные на эти цели в бюджете, будут напрямую направляться в областной Фонд капремонта, - прокомментировала глава областного комитета по труду и социальной политике Татьяна Бухтина.

Добавим, что обращение в Госдуму РФ должны рассмотреть на XXVI Конференции ЮРПА, которая состоится в Ростове-на-Дону 1-2 июня 2017 года.

Полина Макарова

ФОТО: Волгоградская областная Дума