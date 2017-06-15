Владимир Путин приступил к ответам на «Прямой линии»

Ровно в 12:00 по Московскому времени, началась «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства в ходе «прямой линии» планирует ответить на вопросы граждан о общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Количество вопросов, которые поступили президенту России в преддверии очередной "прямой линии", превысило 1 миллион. В этом году расширился инструментарий, который можно задействовать, чтобы задать свой вопрос президенту Владимиру Путину. Так, было усовершенствовано мобильное приложение, с помощью которого вопрос можно задать как в текстовом, так и в аудио- и видеоформате. Отметим, что нынешняя "прямая линия" с Путиным станет пятнадцатой по счету. 14 апреля 2016 года общение президента России со страной продолжалось 3 часа 40 минут. За это время глава государства ответил на 80 вопросов. Всего к президенту в преддверии и во время "прямой линии" обратились 2,83 млн россиян. Волгоградцы не остались в стороне и задали свой самый главный вопрос, который мучает уже не один год, а именно - "Кто может раз и надолго отремонтировать дороги Волгограда?" Юлия Соболева

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным Следующая >