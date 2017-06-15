Житель Волгоградской области смог задать вопрос Путину

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», в рамках общения главы государства с жителями России свой вопрос смог задать житель Волгоградской области Алексей.

Однако касался он не проблем региона, а отношений Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Напомним, что Коми был уволен в мае этого года. Предполагается, что он потерял свой пост после громкого расследования о вмешательстве России в выборы США.

Владимир Путин сообщил, что подробно не знаком с заявлениями экс-главы ФБР, однако уверен в их бездоказательности.

Президент подчеркнул, что США сами представляют свои интересы по всему миру.

- Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место - там американские интересы, - сказал Путин.

В ходе ответа глава страны сравнил Коми с Эдвардом Сноуденом, которого преследовали спецслужбы за скандальные расследования. Также президент выразил готовность предоставить уволенному Коми убежище в России.

Также россияне смогли наблюдать прямое включение с главной высоты России – Мамаева Кургана, где приносили присягу призванные в армию юноши.

Но вопрос из Волгограда задал житель из Сергиева Посада, сын которого был в числе призывников.

Мужчина спросил об участии России в сирийском конфликте. Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, отметил пользу сирийской кампании для оборонного комплекса страны и политического урегулирования в мире.

Кроме этого, на экране во время прямой трансляции анонимный пользователь из Волгограда поблагодарил Путина за Крым

- Моя семья благодарна президенту за Крым! Волгоград, - написал местный житель.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»