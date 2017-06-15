«Прямая линия с Путиным» прошла без вопросов о Волгограде
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|«Прямая линия с Путиным» прошла без вопросов о Волгограде
|15.06.2017 16:27
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Сегодня, 15 июня, состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». Традиционное общение главы государства с гражданами длилось почти 4 часа. За это время глава государства ответил на 70 вопросов.
Напомним, что жители страны могли обратиться к Владимиру Путину через звонок по телефону, СМС, ММС, социальные сети или прямые включения. В прямом эфире количество обращений в колл-центры достигало 2 миллионов.
Однако проблемы Волгограда в этом году на «прямой линии» не обсуждались.
Свой вопрос из студии смог задать глава предприятия "Volgabus" Алексей Бакулин, однако касался он не проблем региона, а отношений Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.
Также россияне смогли наблюдать прямое включение с главной высоты России – Мамаева Кургана, где приносили присягу призванные в армию юноши.
Но вопрос из Волгограда задал житель из Сергиева Посада, сын которго был в числе призывников. Мужчина спросил об участии России в сирийском конфликте.
Кроме этого, на экране во время прямой трансляции анонимный пользователь из Волгограда поблагодарил Путина за Крым.
- Моя семья благодарна президенту за Крым! Волгоград, - написал местный житель.
Отметим, что за все время трансляции рассказать о своих проблемах смогли жители разных регионов.
Так, житель Владивостока поднял проблему получения «Дальневосточного гектара». Напомним, что с 1 февраля 2017 года россияне получили возможность безвозмездно взять в пользование участок на Дальнем Востоке.
Жители Подмосковья пожаловались на незаконные свалки и мусорные полигоны вблизи жилых домов города Балашиха. В Иркутске местные жители сетовали на ужесточение экологического законодательства, которое не дает комфортно проживать близ озера Байкал.
В Башкортостане вопрос к главе государства был задан из перинатального центра. Там врач акушер поинтересовался у президента о мерах по повышению рождаемости в стране.
Предприниматель из Новосибирска, занимающийся застройкой, задал вопрос о финансировании малого бизнеса. Традиционно уже Владимир Путин говорил об Украине после вопроса киевлянина.
Жительница Ставрополья попросила лидера государства решить проблему с ремонтом домов после недавнего наводнения. Работники строящегося аэропорта в Ростове-на-Дону поинтересовались о расширении авиасообщения в регионах страны.
Свой вопрос задал и актер Сергей Безруков о нашумевшем художественном фильме «Матильда», который рассказывает о жизни российского императора Николая II.
Вопросы поступали из Санкт-Петербурга, Челябинска, Находки, Апатиты, Нягани, Ижевска, Калининграда, Нефтеюганска, Краснодара и других городов. Поговорить с президентом России смогли даже американцы.
Поднимались такие острые темы, как коррупция, передача Исаакиевского собора РПЦ, работа УК и ТСЖ, реновация в Москве и прочее.
В завершении трансляции Владимир Путин принес извинения за то, что не успел ответить на все вопросы. Также он попросил на него не сердиться за это.
Напомним, что в прошлом году прямой эфир с президентом прошел 14 апреля 2016 года в здании Гостиного двора и длился 3 часа 40 минут. За это время Владимир Путин смог ответить на 80 вопросов, которые касались экономики, роста цен, дорог и других проблем.
Абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов.
Юлия Соболева
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