В Волгоградской облдуме продолжают избавляться от неугодных

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», накануне, 15 июня, с поста зампреда комитета по ЖКХ сняли господина Мурылева, которого недавно изгнали из фракции «Единой России». При этом Геннадий Викторович по-прежнему занимает место заместителя председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности. Однако, по словам его коллеги Михаила Таранцова, это вопрос времени.

- Боюсь, что в течение следующей недели Мурылева снимут и с этой должности. Все это очень похоже на месть. Единороссы страшно недовольны тем, что некоторые их депутаты осмелились говорить правду и подписали совместно с депутатами из нашей фракции письмо в прокуратуру о необходимости отчета губернатора перед законодательным собранием региона, - сообщил член фракции КПРФ Михаил Таранцов.

Напомним, недавно «Единая Россия» решила уволить с поста заместителя председателя комитета по бюджету депутата Владимира Попова. Также, сегодня, 16 июня, стало известно о том, что Николай Свиридов сам решил оставить должность заместителя председателя комитета по социальной политике. Оперативный комментарий по этому поводу в пресс-службе облдумы получить не удалось.

Добавим, что эти парламентарии составляют антигубернаторскую депутатскую группу.

Полина Макарова

ФОТО: Волгоградская облдума