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Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН Печать
19.06.2017 09:06

Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ, освобождающий от должности руководителей нескольких региональных главков Следственного комитета, МВД, ФСИН, а также Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Тем же указом президентом произведен ряд назначений. Так, Михаил Черников возглавил ГИБДД, а Игорь Трифонов стал министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики.

Также подписанным президентом указом назначены руководители главков СК по Красноярскому краю и Санкт-Петербургу, ГУМВД по Ростовской, Иркутской и Самарской областям, а также начальники управления на транспорте по Уральскому, Приволжскому, Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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