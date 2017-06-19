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|Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН
|19.06.2017 09:06
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, в отставку отправлены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.
Тем же указом президентом произведен ряд назначений. Так, Михаил Черников возглавил ГИБДД, а Игорь Трифонов стал министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики.
Также подписанным президентом указом назначены руководители главков СК по Красноярскому краю и Санкт-Петербургу, ГУМВД по Ростовской, Иркутской и Самарской областям, а также начальники управления на транспорте по Уральскому, Приволжскому, Дальневосточному и Северо-Западному федеральным округам.
Надира Коннова
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